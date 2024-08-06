中評關注：侯友宜栽培接班人動作很明顯

新北市長侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月6日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍新北市長侯友宜5日晚間宴請新北市朝野“立委”，與會的新北市副市長劉和然被視為侯屬意的接班人，這場晚宴也能看到他積極表現爭取曝光。如果侯繼續栽培劉，目前2026藍軍新北市長最強棒、台北市副市長李四川是否還能保有優勢？值得觀察。



侯友宜5日晚間在新北市府大樓8樓“彭園會館花園廳”宴請新北市朝野“立委”，進行市政交流。此場活動有不少被點名可能參選2026的戰將出席，包括綠營蘇巧慧、白營黃國昌，以及藍營的劉和然、洪孟楷，四人互動氣氛以及是否私下較勁成為媒體搶拍的焦點。



不過值得注意的是，儘管劉和然、洪孟楷都被點名參選，其中劉和然更被視為侯屬意接班的子弟兵，但實際上新北市藍營基層最為期待的人選可能還是李四川。然而李四川並未受邀出席晚宴，自然也少了被媒體曝光炒作2026市長話題的機會。



由於侯友宜、李四川過去在朱立倫新北市長任內都是新北市副市長，2018年新北市長選舉，兩人都被點名足以扛下藍軍大旗，但最後是知名度更高的侯友宜披掛藍袍上陣，李四川與市長寶座擦身而過，當時不少人也以“一時瑜亮”看待侯友宜與李四川的關係。侯近來大力栽培劉和然接班態勢甚明，但劉的聲量仍難以與李四川匹敵，更遑論下屆新北市長焦點應是在藍白合。



李四川2018年卸下新北市副市長後，受到國民黨籍前高雄市長韓國瑜的重任，南下出任高雄市副市長，以工程專業致力於韓喊出的“路平，燈亮，水溝通”。在韓國瑜高人氣加持下，李四川聲勢水漲船高，知名度節節高升，如今轉任台北市副市長，也是國民黨籍台北市長蔣萬安的得力助手。

