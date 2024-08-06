台股慘崩　楊應超點出短期最大憂慮是這些

知名分析師楊應超接受中評社訪問。（中評社資料照） 中評社台北8月6日電（記者 張嘉文）台股遇恐慌性賣壓，5日重挫1807點(8.35%)，寫史上最大跌點與跌幅，前外資首席分析師、科克蘭資本董事長楊應超向中評社表示，此波跌幅最大原因，短期來說最大憂慮是美國可能的經濟衰退，加上中東情勢緊張，美國大選的不確定性等等，而台股明顯是超漲，因此市場上有風吹草動的消息，就會造成往下修正的狀況。



楊應超認為，這一波的跌勢看不出底部會在哪裡，現階段也建議政府什麼措施都不要做，讓市場早點反應早點結束，過於干預可能會愈描愈黑，反讓跌勢拖更久，但台股即便歷經這次的向下修正，整體來講今年至今仍是往上漲的趨勢，畢竟AI產業等等前景確實看好，所以應該不用太過於擔心。



楊應超是科克蘭資本董事長，過去曾任巴克萊銀行及花旗環球亞洲區董事總經理和亞太區科技首席分析師、瑞士信貸董事和首席科技硬體分析師、高盛證券科技分析師等等。



楊應超在2024大選被中國國民黨提名為第18名不分區“立委”候選人，現在受聘為國民黨“立法院”副院長江啟臣辦公室資深顧問，依目前國民黨不分區前13位當選“立委”的排序，未來仍有機會進入“立法院”。

