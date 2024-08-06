罷免投票將成案　謝國樑：繼續努力施政

左起基隆市長謝國樑、藍委林沛祥接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆8月6日電（記者 張穎齊）民進黨與側翼總動員發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑，第二階段連署即將過關，將邁入第三階段實際投票。謝國樑6日與藍營民代同台、向通勤族問早、推動市政，並向中評社表示，他未來繼續努力市政，適時澄清不實訊息，並會邀請更多人站台，也透露國民黨籍台北市長蔣萬安是積極邀請的對象。



山海公民拆樑行動團體發動謝國樑罷免案，基隆市選委會查對第二階段4萬3138份連署書，近期公布共寄出1441件查詢單，強調與先前外傳將寄出2萬件差距甚大，特予以澄清。但從市選委會寄出的查詢單數量來看，罷免成案幾乎成定局。



謝國樑、藍委林沛祥今日一大早7點在基隆女中公車站，推廣“成功爭取大都會客運2088B加開早晨6:40一個班次”會勘行程，與會的還有國民黨籍基隆市議員何淑萍、韓世昱、首都客運總經理李建文、林沛祥秘書黃申棟、基隆市政府發言人餘治明、交通處長王圳宏。



對於罷免投票將成案、邁入第三階段，謝國樑接受中評社訪問表示，他未來還是會繼續努力推動市政，邀請更多人到基隆站台，比如蔣萬安也是積極邀請的對象，現在很多看板也都是蔣萬安授權、並大力支持，蔣萬安是新一代人氣王，台北基隆市政合作密切，他會積極邀請來支持。



謝國樑還說，他持續努力推動市政，他的理念就是將基隆打造成友愛的城市，有些人卻希望用仇恨去堆疊，他會去澄清不實的訊息。關於查詢單的事情，也是有些人用不是事實的方式去攻擊，他呼籲大家做意見表達時，應平和、理性，不要用不理性方法，對大家不好，希望有更多理性溝通，做好工作。