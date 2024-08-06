台駐美官員接待藍綠委大小眼？藍委凌濤飆罵

國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤，7月中旬參加跨黨派代表團赴美，出席共和黨全國代表大會。(照:凌濤臉書) 中評社台北8月6日電／台“外交部”7月中旬籌組跨黨派代表團赴美，參加共和黨全國代表大會，其中國民黨主席朱立倫愛將、身兼國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤也在內。今天媒體傳出，凌濤不滿行程偏心民進黨，直接對著台灣駐美的外交官痛罵。報導也引述凌濤回應，反擊會起衝突全因“民進黨脫團”，駐處為了趕去接他們，國民黨團員的晚餐時間才被壓縮到40分鐘，連想逛逛地標都不行，甚至一上車還被揶揄“逛飽了嗎？”才會回嘴。



美國共和黨全國代表大會7月15日起，一連4天在威斯康辛州登場，“外交部”籌組藍、綠、白跨黨派代表團赴美觀選，美前總統特朗普在槍擊案中大難不死，當天右耳包著白色紗布現身演講。



根據《鏡週刊》今日報導，台灣跨黨派代表日前訪美觀察美國大選相關活動，最後一天安排參訪芝加哥市區建設及地標等軟性行程，前往市中心著名的千禧公園，並在周邊購物街採買紀念品，原預定晚餐後搭機返台。曾在芝加哥居住的代表團團長陳明真安排與伊利諾州政要及多位友台連線州眾議員晚餐，不過因藍、白成員興趣缺缺，外館便將千禧公園後的行程分成2組，一組由陳明真率綠營團員餐敘，另一組則安排藍白團員至當地知名的“深盤披薩”用餐。



報導中指出，當民進黨團員在逛完千禧公園後，準備搭車前往與伊利諾州政要餐敘，同時間藍、白團員仍在逛街採購且愈走愈遠，沿途也不斷向“外交部”人員表達，希望能有更多時間採購紀念品，隨行的外館人員擔心他們走遠，表達應往回走到集合地點，最終在方便團員購物且不耽誤行程下，當地代表處人員請司機把接駁車開往離團員較近的地點。



該報導引述知情人士說法，凌濤購物完上接駁車後，對著駐芝加哥辦事處處長類延峰等外館人員發飆，痛罵駐外單位配合民進黨成員行程，壓縮到其他團員時間，並表示時間若匆促就不用吃晚餐了，還嗆回台後要找國民黨籍“立委”徐巧芯等人修理“外交部”，同團的江俊霆也跳出來與凌濤一起指責當地外交官，讓外交人員深感委屈。不過外交人員當下解釋吃完晚餐仍有時間安排購物逛街，但這番話也讓凌濤等人不爽，強調動怒並非為了不能逛街，而是駐處的安排“偏心民進黨”。



該報導還提到，當跨黨派代表團團員抵達機場後，有知情人士稱凌濤在內的國民黨團員被發現在一間酒吧圍著一名年輕外交人員“勸酒”，在場團員更形容凌濤等人的舉動簡直把外交官當陪酒公關在灌，而這名外交人員上機後痛哭失聲，不過言談中沒有責怪國民黨團員的意思，而是自責原希望大家開心、順利完成行程，沒想到還是有人因誤解而不開心。



凌濤則強調他絕對沒有勸酒，是外交官提議要聊聊、喝一杯，因他不想進機場貴賓室，才在機場找仍營業的店坐下聊聊，該外交官甚至也覺得駐處人員的發言不妥，並希望藍營團員回台後不要再提這件事，“這件事是他們要跟我們致歉！”