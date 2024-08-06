宏福掏空炒股案判囚定讞　陳政忠今發監

無黨籍10連霸台北市議員陳政忠。（中評社 資料照） 中評社台北8月6日電／無黨籍台北市議員陳政忠被控操縱宏福建設股票等案，案經纏訟23年，“最高法院”維持更四審認定，依操縱股價罪判刑4年、虛偽記載公開說明書罪判刑2年定讞，台北地檢署6日通知陳政忠到案執行。



對此，台北市議會表示，陳政忠入監，後續將依《地方制度法》和《選罷法》相關規定，解職不遞補。



69歲的陳政忠出身台北市社子，是台北市北投士林區無黨籍議員，長期縱橫台北市議會。自1985年當選台北市議會第五屆議員，一直擔任十四屆議員迄今，擔任議員資歷逾39年，堪稱台北市議會的最資深的傳奇人物。他因宏福案遭中國國民黨開除黨籍後，以無黨籍繼續參選，成為“十連霸”的北市議員，其女陳怡潔則為前親民黨不分區“立委”。



陳政忠是宏福建設創辦人及股東，因1997年到1998年亞洲金融風暴，延伸為本土型金融風暴，他為避免因股價下跌，造成資產縮水，及融資購買的股票遭斷頭或追繳擔保品，指示下屬利用人頭帳戶買進、賣出宏福股票，將宏福股價維持在一定價位。



此外，陳政忠1997年辦理宏福建設現金增資時，在募集資金的公開說明書虛偽記載增資計劃用於償還銀行借款18.5億元，且增資不久後，自行變更原增資計劃，又動用增資款20億多元，另購買其他土地或尚未經許可開發的山坡地，損害宏福建設及投資人利益。



一審重判陳政忠20年徒刑，為當時有期徒刑最高的滿貫刑度。案經上訴，台灣高等法院二審到更二審都判他有罪，更三審逆轉改判無罪，但隨即遭“最高法院”撤銷發回，更四審依《證交法》操縱股價罪判刑4年、公開說明書記載不實罪判刑2年。



陳政忠再上訴，今年7月17日，“最高法院”駁回他上訴，纏訟23年的宏福掏空、炒股案終於定讞，陳政忠必須入監服刑，“最高法院”隨即通知檢察官啟動防逃機制。



據悉，北檢執行科收受定讞判決卷宗後，已通知陳政忠6日上午報到發監。至於陳政忠涉犯《證交法》兩罪究竟該關多久，北檢將在陳入監後，向高院聲請定應執行刑，確定陳的刑期。