國民黨觀選團耍官威？凌濤：駐處偏心民進黨

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（中評社 資料照） 中評社台北8月6日電／台“外交部”7月中旬籌組跨黨派代表團赴美，參加共和黨全國代表大會，《鏡週刊》今日爆料，國民黨觀選團成員、黨主席朱立倫愛將凌濤不滿行程安排，痛罵外交官。國民黨嚴正否認，更指出這樣偏頗報導，是台灣利益的損失。報導中被點名的觀選團成凌濤則回應，會動怒並非為了不能逛街，而是駐處的安排“偏心民進黨”，而且他絕對沒有勸酒。



《鏡週刊》6日報導，國民黨七月共和黨黨代表大會觀選團成員耍官威，國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤不滿行程偏心執政黨、購物時間不夠，直接對著外交官痛罵，還在準備搭機返台時，將一名年輕的外交人員帶進機場內的酒吧“勸酒”，搞到該外交官被迫一一回敬、喝醉。



國民黨表示，國民黨共和黨觀選團有豐厚的收穫，也不分日夜時差，將觀選的第一手訊息呈現給民眾。若因訪團成功而引發有心人士的眼紅，這是對整體台灣利益的損失。



《鏡週刊》報導也引述凌濤回應表示，會起衝突全因“民進黨脫團”，駐處為了趕去接他們，國民黨團員的晚餐時間才被壓縮到40分鐘，連想逛逛地標都不行，甚至一上車還被揶揄“逛飽了嗎？”才會回嘴。凌濤並強調他絕對沒有勸酒，是外交官提議要聊聊、喝一杯，因他不想進機場貴賓室，才在機場找仍營業的店坐下聊聊，該外交官甚至也覺得駐處人員的發言不妥，並希望藍營團員回台後不要再提這件事，“這件事是他們要跟我們致歉！”

