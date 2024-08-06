台股昨慘崩　林沛祥：缺民生、兩岸不和平

國民黨籍“立委”林沛祥接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆8月6日電（記者 張穎齊）台股遇恐慌性賣壓，5日重挫1807點（8.35%），寫史上最大跌點與跌幅，中國國民黨籍“立委”林沛祥今早接受中評社訪問表示，民生與經濟出了狀況，因此出現這樣的反撲，未來一定是缺電，水的供應也有問題，還有兩岸不和平，也是影響因素。若政府只是為了照顧少數科技股、顧股民，也不是健康的作為，應從民生面去努力施政。



不過，台股加權指數今天跳空開高，早盤勁揚逾790點，收復20000點大關，但隨即又下跌，又跌破20000點，情勢不明。



林沛祥表示，經濟當然普遍出了問題，但像台股重跌，從非理性的繁榮，到這樣的反撲，是遲早的問題。台灣雖有台積電，但台灣很多基本建設不足，比如未來一定缺電，還有水的供應也有問題，水電都沒有，那經濟如何發展？



林沛祥向中評社說，再來就是兩岸的政治形勢，令人憂心，萬一因一點情勢擦槍走火，對台灣股市指數都會造成很大的影響。台股會大跌，其實也是意料中的事，面對這樣的股災，台灣要從自身的體質與條件做到更好，比如政府就要提供穩定的水電，國際情勢上要維持一定的穩定和平，但執政黨卻不願去做。



“自身條件做好、水電穩定、兩岸要和平。”林沛祥重申，做好這些後，也要因應中東戰爭、兩韓衝突、美國大選等國際變化，這些都會對全球、台灣經濟很大的影響。台灣是海島，所有經濟靠進出口，一定要將自身條件、民生方面搞好，才能面對未來局勢。



至於以往蔡英文、前“行政院長”陳建仁時期，屢屢以台股指數衝高自豪，對比如今賴清德執政發生的股災。林沛祥說，民進黨與其將台股當成神主牌，但要瞭解到，政府的工作不只是保護股市而已，若施政只顧股市，代表只是照顧少數金字塔上的人，這樣處理“國政”的方式，只會造成族群更分裂，貧富差距更大。



他強調，當初陳建仁等以台股、科技發展自豪，他並不完全認同。現在跌了股市，大家財產蒸發了，足見是不健康的狀況。政府應從民生面施政，而非只顧股市、民調“治國”，否則民生會愈來愈需弱，台灣實力會愈來愈衰退。



林沛祥，國民黨前基隆市長林水木、前藍委徐少萍次子，出生於基隆，美國拉文大學公共行政博士，現任基隆“立委”、“立法院”交通委員會委員，歷任基隆市副議長、2屆基隆市第五選區（安樂）議員、台灣民主基金會國際組主任、台北科技大學助理教授、台灣海洋大學講師、基隆港務分公司研究員、雨陽文教基金會執行長等。