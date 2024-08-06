“國會”改革法案“憲法”辯論　媒體卡位採訪

“憲法”法庭舉行言詞辯論。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月6日電（記者 鄭羿菲）“立法院”“國會”改革法案遭“憲法”法庭暫時處分後，8月6日正式進行言詞辯論，民進黨“立院”黨團總召柯建銘、台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、中國國民黨籍“立委”吳宗憲等人逾30人出庭進行言詞辯論。大批媒體逾50人則在上午不到8點就擠在“司法院”“憲法”法庭外的小走廊卡位，在夏季汗流浹背等待藍綠白代表人到庭。由於走廊狹窄，攝影記者還得相互交換位置才能拍攝到想要的畫面。



“立法院”在5月28日三讀通過“國會”改革修法相關條文，“行政院長”卓榮泰提出覆議後，遭“立法院”否決，賴清德於6月24日公布，相關法律已於6月26日生效。但在賴清德、卓榮泰、“監察院”、民進黨“立法院”黨團先後聲請“釋憲”及暫時處分，“憲法”法庭7月19日裁定有關“聽取“國情報告”、“聽取報告及質詢”、“人事同意權行使”、“調查權行使”、“聽證會舉行”及“藐視“國會”罪”等規定暫停適用。



“總統府”代表，上午由“總統府”秘書長潘孟安擔任，下午為“總統府”副秘書長張惇涵出席，訴訟代理人為台大法律系教授孫迺翊、副教授蘇慧婕、律師洪偉勝。“監察院”機關代表為秘書長李俊俋、訴訟代理人為律師李元德、輔仁大學法律系助理教授姚孟昌。



聲請人方民進黨團代表包括民進黨“立委”柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱，訴訟代理人為律師陳一銘、陳鵬光、方瑋晨；“行政院”由秘書長龔明鑫擔任機關代表，訴訟代理人則為中興大學法律系教授陳信安、律師李荃和、賴秉詳。



“立法院”的機關代表為中國國民黨籍“立委”吳宗憲、翁曉玲、民眾黨籍“立委”黃國昌，訴訟代理人為前“監察委員”、開南大學法律系兼任副教授仉桂美、律師葉慶元、林石猛。



下午出席的相對人“法務部”機關代表由“法務部次長”黃謀信但任、訴訟代理人為檢察司副司長簡美慧、主任檢察官劉怡婷。



“憲法”法庭“國會”改革法案言詞辯論，邀請東吳大學法學院教授董保城、台北大學法律系副教授黃銘輝、政治大學法律系副教授林佳和、台灣大學法律系教授張文貞擔任學者專家。