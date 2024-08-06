罷免謝國樑案幾成定局7日將送“中選會”查定

基隆市長謝國樑。（中評社 資料照) 中評社台北8月6日電／公民團體發起中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案，目前第二階段連署仍在基隆市選委會進行查對工作。基隆市選委會5日下午表示，第二階段查對作業僅寄出1441份查詢單。若單純依查詢作業的數量來計算，罷免很有可能會成案。



公民團體“山海公民拆樑行動”發起罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會7月8日已完成受理罷免領銜人戴璟安提出連署人名冊（計4萬3138人）正本和影本各1份，並於昨日公布查詢單共寄出1441件，即使加計剔除連署書明顯不合格、與第一階段提議人重復等相關數據，合格連署人仍高於門檻3萬792份，進入罷免投票階段。



謝國樑昨透過市府發言人呂謦煒表示，市府尊重查對流程，無論最終是否成案進入投票，都會持續專心市政，爭取多數民眾認同。



基隆市選委會總幹事張淵翔表示，最後一批查詢單於7月23日寄出，須於8月2日前回覆基隆市選委會，換言之，最後一批查詢單回函應在5日下班前收到。截至2日下班前，選委會已收到的查詢單不到800份。



張淵翔表示，目前選委會還在進行第二階段連署書與第一階段的查對作業，若依“中選會”要求的30天查對期，基市選委會將於8月7日前先行報“中選會”查定。但基市選委會為妥善起見，也將於8月17日前還會進行確切的查報。



張淵翔指出，以目前看來，這個罷免案成案的機率很高，但市選委會不能宣告成案，畢竟後續還需進一步的查對作業。



基隆市選舉委員會強調，這次罷免案，選委會均依《選罷法》與《公職人員罷免連署及查對作業辦法》的規定辦理查對作業，接續辦理各項比對作業及表單建立，此次受理的罷免案備受各界矚目，選委會仍將秉持行政中立及依法行政，審慎進行查對工作。



對於基隆市選委會的聲明，公民團體《山海公民拆樑行動》發言人李晏蓉表示，針對地方選委會及時止損，並未寄出估算表上面所述的25000份查詢單，我們十分感謝這段時間，為了這件事而曾經發聲的每一位台灣人，順利守護住基隆市民行使“憲法”賦予人民的罷免權。