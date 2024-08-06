柯建銘批韓國瑜要對毀憲亂政負責　藍委反批

藍委葉元之接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月6日電（記者 張嘉文）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天批評中國國民黨“立法院長”韓國瑜、“立院”秘書長周萬來，稱他們要為藍、白提出毀憲亂政的“國會”改革法案負責。對此，國民黨籍“立委”葉元之今天駁斥說，毀憲亂政的正是柯建銘本人，還介入“憲法”法庭，是動搖國本的毀憲亂政。



葉元之強調，不是“立法院”發生事情都叫韓國瑜負責，民進黨也不會聽韓國瑜的。如果民進黨一直在搗亂，大家還會說“立法院”好爛，要叫韓國瑜負責嗎？柯建銘不要推卸責任，民進黨表現那麼差，柯建銘才要負責。



國民黨“立法院副院長”江啟臣則說，大家應該回歸到“憲法”和憲政上，既然“憲法”法庭今天召開辯論庭，整體結果也還沒有出來，他不適合做任何評論。



“立法院”通過“立法院”職權行使法、刑法藐視“國會”罪等“國會”改革法案，民進黨“立法院”黨團、“行政院”、賴清德、“監察院”相繼聲請“釋憲”。“憲法”法庭今召開言詞辯論庭。柯建銘批評說，藍白沒收“國會”、沒收民主、沒收討論、沒收委員會、沒收協商，卻以30年來從未有過的占領主席台、舉手的表決方式，“這不是“違憲”，什麼才是“違憲”？”韓國瑜、周萬來要負很大的責任，他們本有權力、能力來防止藍白如此的行為繼續下去。

