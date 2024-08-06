金門民代連署設非軍事區、建金廈大橋

金門縣民代5日共同連署，籲請民進黨政府支持“金廈大橋”興建與設立“金門縣為非軍事區”。（金門縣議會提供） 中評社台中8月6日電（記者 方敬為）金門縣議會“跨黨派問政聯盟政團”與“無黨籍聯盟政團”5日號召全縣基層民代連署，建請民進黨政府支持“金廈大橋”興建與設立“金門縣為非軍事區”，逾百人參與。跨黨派問政聯盟召集人陳泱瑚接受中評社訪問表示，先前“行政院”擱置金門地方提案的金廈大橋公投，對金門人很不公平，因此這次特別凝聚所有金門基層村里長共同連署，展現民意，呼籲“賴政府”正視！



陳泱瑚說，0214金門漁船翻覆案7月30日終於落幕，是兩岸人士共同努力成果，他認為，應該要把握機會堆疊善意，因此發起連署，接下來將彙整連署文件，送交“行政院”與“立法院”，懇請“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜兩位行政、立法機構的長官體察金門民意，讓金門能夠安全、順遂的發展下去。



金門縣議會兩大跨黨派政團特別在8月5日金廈通水六周年當天，號召金門縣議員、村里長、鄉鎮代表會正副主席約百人，以“金門基層民代共同呼籲與感謝”為題連署，訴求建請民進黨政府支持“金廈大橋”興建、設立“金門縣為非軍事區”、公布0214漁船翻覆案調查真相，希望在上月底漁船事件兩岸協商達成共識之際，進一步促進金廈和諧，降低金門的安全風險。



包括金門縣議會議長洪允典、副議長歐陽儀雄、議員陳泱瑚、蔡水游、洪鴻斌、王國代、石永城、陳錦偉、張雲量、周子傑、許大鴻等人響應連署，強調“民生第一、經濟優先”為使命，共同攜手為金門未來發展與鄉親福祉而努力。

