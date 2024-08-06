台銷陸農產品衰退　卓榮泰：已成功分散市場

卓榮泰受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月6日電（記者 盧誠輝）台“審計部”報告示警，銷大陸的農產品3年衰退逾6億美元，“行政院長”卓榮泰今日到新竹視察前受訪表示，政府政策一直對農產品採取輔導更多元市場的方向去發展，2022年台灣銷往大陸以外地區國家的農產品金額已經高達新台幣45億多美元，已經成功轉移分散市場。



卓榮泰今日到工研院視察創新科技成果，陪同者包括“經濟部長”郭智輝、“環境部長”彭啟明、“行政院”發言人陳世凱、工研院董事長吳政忠和院長劉文雄等人。



卓榮泰在視察前接受媒體聯訪時指出，政府政策一直對農產品採取輔導更多元市場的方向去發展，這不僅是讓台灣的農產品走出去，也是把台灣的經濟活水灌出去。2022年台灣銷往大陸以外地區國家的農產品金額已經高達新台幣45億多美元，已經成功轉移分散市場



卓榮泰強調，他希望大陸能夠誠懇、慎重和善意地對待台灣的農產品銷往大陸的政策跟執行，期盼雙方要秉持誠信、互相的信賴，才能夠有助於雙方的交流，也才有助於雙方農產品在交流過程當中，對雙方人民的照顧。



媒體詢問，針對“經濟部長”郭智輝說水費要調漲的看法？卓榮泰說，台灣水電一直是民生的重要問題，政府會非常謹慎，而且在考慮民生優先的前提之下，去做任何的正確判斷。目前各種研議各部會都一直密切與頻繁地在做研究，但目前還不到任何決定或要對外公布的時候，請大家能夠安心。