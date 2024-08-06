吳唯民：台商投資東協與印度市場存心理障礙

BCG波士頓顧問公司合夥人吳唯民。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月06日電（記者 俞敦平）BCG波士頓顧問公司的合夥人吳唯民在“2024台灣-東協、印度投資策略夥伴論壇”上指出，未來十年東協和印度將是全球貿易增長的重要區域，尤其在科技業和相關產業的合作中展現出強勁的成長動能。但吳唯民也提到，許多台灣企業仍然對這些新市場存在心理上的障礙，特別是由於語言和文化的差異。此外，台商對於東南亞的供應鏈和當地市場的瞭解仍不充分，加上適合的本地人才短缺，這些都成為進一步拓展的障礙。



此外，吳唯民也強調，台商在進入這些市場時應考量自身策略目的和市場特性，並且面臨供應鏈、人力資源、及政府支持等挑戰。



經濟部6日上午於台北國際會議中心舉辦“2024台灣-東協、印度投資策略夥伴論壇”。本論壇由台灣經濟部主辦，配合蔡政府2016年推動的新南向計劃而開始舉辦至今，旨在促進台灣企業與東南亞國家及印度之間的經貿合作。各東協國家和印度駐台北經貿代表處皆有派人參加並設攤。本次論壇的主題演講則由BCG波士頓顧問公司的合夥人吳唯民以供應鏈移轉及投資發展情勢為題發表演說。



吳唯民首先以宏觀的貿易趨勢為切入點，指出未來十年，全球貿易的總額預計將有2.8%的年均成長，其中東協和印度將成為主要的成長驅動力。他解釋，根據BCG的分析，東協和印度的經濟增長潛力明顯，尤其在科技業相關領域。東協國家如印尼、馬來西亞、菲律賓等各自有不同的產業優勢，而印度的市場增長性則更為明確。對於台商而言，選擇進入哪個市場應該根據企業自身的策略目的，無論是成熟行業還是新興市場，皆有不同的考量與機會。



他也指出，目前東協和印度的各國政府雖然已表達出願意支持台商投資的意願，但仍需要更具體的政策措施來真正吸引台商進駐。因此，對於已經進入東協市場的台企，如何優化供應鏈、擴展業務、並調整運營模式，是當前需要解決的關鍵問題。而對於未來有意進入這些市場的台商，吳唯民強調，需根據企業的策略目的慎重選擇合適的目標市場與合作模式。



最後，吳唯民總結道，儘管挑戰重重，但東協和印度市場依然充滿機遇，特別是在科技製造業方面。他鼓勵台商抓住時機，積極探索這些新興市場，並與當地夥伴建立更緊密的合作關係，以在未來十年中贏得市場優勢。