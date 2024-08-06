侯友宜令捷運環狀線修復工程　提前半年完工

侯友宜視察捷運環狀線中原站修復工程，並接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北8月6日電（記者 楊騰凱）4月3日台灣花蓮發生芮氏規模7.2強震，造成新北市捷運環狀線中原站高架橋軌道位移。中國國民黨籍新北市長今日率市府捷運局官員前往現場視察修復進度，原本依照捷運局報告需要14個月工期，不過侯展現施政鐵腕，要求8個月內也就是今年底完工通車，捷運局允諾全力達成。



新北市捷運環狀線目前通車的是西環段，連結新北市新莊區至新店區，未來還會繼續興建通往台北市文山區的南環段，以及通往台北市士林區的北環段。



4月3日花蓮發生芮氏規模7.2強震，造成環狀線中原站出現橋樑位移等139處受損，是全台首例捷運橋樑軌道因地震移位。



原本新北市府捷運局規劃，包括橋樑頂昇復位等修復作業，整體修復必須耗時14個月，也就是到明年6月才能完工。不過侯友宜要求，希望工時能夠縮減到8個月，也就是在今年底以前完工令全線復駛，對此捷運局也允諾全力達成。



侯友宜今日視察捷運環狀線中原站修復工程，陪同者包括國民黨籍“立委”張智倫、國民黨籍新北市議員邱烽堯、民進黨籍新北市議員黃淑君、民進黨籍新北市議員張維倩。



另外捷運局人員以及施工廠商還有約50人到場，整個視察團隊聲勢浩大，把月台擠得水洩不通。