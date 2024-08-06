停砍退休金案　藍委：影響人數多盼廣泛討論

藍委葉元之受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月6日電（記者 張嘉文）台灣年金改革實施至今6年，引發軍公教團體反彈，主張停止遞減退休公教所得替代率，並期盼“立法院”下會期啟動討論。對此，中國國民黨“立法院”黨團副書記長張嘉郡今日表示，受影響的人非常多，希望此案能廣泛討論。



國民黨“立委”葉元之則認為，修法停止遞減退休公教所得替代率算是折衷版本，不希望政府一開始答應軍公教的信任持續遭到破壞，應到此為止。



公教軍警消聯合總會5日舉行理監事聯席會議與公共政策論壇，會中聚焦二次年金改革議題，主張立即停止遞減退休公教所得替代率，期盼“立法院”下會期能盡快把年改修法排入議程討論。



張嘉郡今天在“立法院”受訪時說，隨著物價上漲、通膨嚴重，即便不調整所得替代率，軍公教退休金也是相對遞減，下會期就看召委是否排案審查，希望能廣泛討論。



葉元之則表示，國民黨立場就是希望給軍公教信賴保護原則，當初答應軍公教，一開始薪水比較低，希望能有比較好的退休保障，但後來對於退休金卻說砍就砍，不尊重也違反信賴保護原則。現在二次年改其實也不是修回原本政府答應他們的狀況，只是所得替代率下修凍結住，實際上已和原本政府答應的條件差很多，希望對他們的保障能止損，他認為下會期黨團積極推動是可以進行的方向。