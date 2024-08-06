邱烽堯析韓國瑜未來　先把這屆院長做好

新北市議員邱烽堯。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北8月6日電（記者 楊騰凱）關於中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜未來發展，與韓交情深厚的國民黨籍新北市議員邱烽堯向中評社表示，韓國瑜現在是“立法院長”，依法不得擔任黨主席，韓現在謹言慎行，“立法院”表現稱職，把工作做好是韓目前最重要的事。



邱烽堯連任四屆新北市議員，父親邱垂益擔任過台北縣（新北市前身）中和市長，韓國瑜曾獲邱垂益提拔，出任中和市副市長，兩家交情頗深。2022年九合一選舉期間，韓國瑜不只一次替邱烽堯站台，也陪同邱烽堯車隊掃街。



邱烽堯表示，韓國瑜從地方首長到“立法院長”，可以感受到他變得更加謹言慎行，很多核心幕僚以及朋友都建議他收起以前較為幽默、俏皮的談話風格，如果說了太多這類的話語，可能會使外界產生不一樣的解度，這會對韓形象有重大影響。



邱烽堯指出，韓國瑜“立法院長”的工作表現稱職，不論是藍白綠都感受到他一改過去的作風，希望可以繼續維持下去，好好主持“立法院”行政中立，通過重要民生法案，讓全台民眾都能看見韓在院長任上的好表現。



國民黨主席明年改選，韓國瑜支持誰，誰的當選機率就會大增，韓心中有特定支持對象嗎？



邱烽堯表示，老實講，說沒有腹案、心理上的人選，那都是騙人的，心理上或多或少總會有比較喜歡的對象與人選。



邱烽堯指出，但是不論各式各樣的人選，最主要都還是要以人民為優先，找出最合適的黨主席人選，這才是最重要的事。



地方會期待韓國瑜參選黨魁嗎？



邱烽堯表示，“立法院長”不適合擔任黨主席，這不只是法律上有規範，同時“立法院長”如果政黨色彩太濃，可能會讓人覺得偏頗，比較容易受到攻擊。



邱烽堯指出，黨主席選舉多人競爭對黨內改革、幫助年輕人都會比較有機會。



韓國瑜院長表現稱職，會增加向上仰望2028的空間？



邱烽堯表示，其實時間還很長，不要說2028了，就連距離2026都還有一段時間，時間還長，我們不如讓韓國瑜在這屆“立法院”好好做。他認為可以多方觀察，希望韓國瑜這一屆“立法院長”表現可以讓人耳目一新，多推出一些“福國利民”的方案，讓台灣經濟可以更進步，更向前，把各項工作做好，這才是現階段比較重要的事。