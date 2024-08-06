股災是景氣循環？郭智輝今改口台灣產業強

郭智輝苦笑面對媒體提問。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月6日電（記者 盧誠輝）“經濟部長”郭智輝昨日表示“水電雙漲是反應成本”、“全球股災是景氣循環，大家要有心理準備”遭到抨擊。他今日陪同“行政院長”卓榮泰前往新竹工研院視察時，對台股議題一改昨天說法，大讚台灣的產業能量非常強，全球產業景氣也沒有往下走的現象。



對水電雙漲，郭智輝則說，水電價到底調不調，這不是他的問題，而是大家能不能接受的問題。



卓榮泰今日到工研院視察創新科技成果，包括“經濟部長”郭智輝、“環境部長”彭啟明、“行政院”發言人陳世凱、工研院董事長吳政忠和院長劉文雄等人都到場陪同。



郭智輝在會後接受媒體聯訪時，被問到昨日針對全球股災說法挨批一事時，郭苦笑表示，他不是主管機關“金管會”，所以股市並不是他的業務，面對全球股災，台灣股市會怎樣反應？他個人因為沒有研究，對股市也真的不太熟悉，所以不便發表個人意見。



郭智輝指出，但他仍要強調台灣的產業能量非常強，包括電子、資通訊和電子零組件等產業都很強，所以在上半季也可以看到實際的成績，甚至有許多公司都創新高，而他預估今年台灣的GDP大概可以長成3.91%。至於整個全球產業的景氣也沒有往下走的現象，因此就整個產業層面來看，其實整體產業都非常的好。