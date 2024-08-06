卓榮泰視察工研院成果　盼打造台灣競爭力

卓榮泰今日到工研院視察。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月6日電（記者 盧誠輝）“行政院長”卓榮泰今日到工研院視察最新跨域研發成果，期勉工研院繼續運用深厚的研發實力與人才庫，攜手政府各部會，扮演推動產業政策的關鍵角色，共同壯大產業，打造台灣產業永續競爭力。



卓榮泰今日到工研院視察創新科技成果，包括“經濟部長”郭智輝、“環境部長”彭啟明、“行政院”發言人陳世凱、工研院董事長吳政忠和院長劉文雄等人都到場陪同。一行人在聽取工研院簡報後，參觀工研院在“半導體”、“人工智慧”、“次世代通訊應用”、“健康台灣精準醫療”、“智慧節能”及“循環永續”等領域的最新研發成果。



卓榮泰指出，工研院包括AI技術導入半導體、次世代通訊應用、健康台灣精準醫療、智慧節能及循環永續等技術，已加速AI應用在百工百業，並發展千瓦級AI伺服器散熱方案，兼顧AI算力與節能減碳，協助台灣邁向AI智慧島的願景，也滿足台灣中小微企業因應淨零與數位轉型的需求。



郭智輝表示，科技創新是台灣的力量，也是企業永續經營的關鍵，他期許工研院布局風險較高的前瞻科技，創造新產業並維繫產業競爭力。在全球搶人才之際，盼工研院做台灣優質人才庫，培育優秀人才，透過產學研合作，為產業注入創新活水。