民眾黨批賴清德變臉　賴回應要守護“憲法”

賴清德在社群媒體回應民眾黨指控。（取自賴清德threads） 中評社台北8月6日電（記者 黃筱筠）“憲法”法庭今天對“國會”改革相關修法“釋憲”案，進行言詞辯論庭。賴清德今天在社群媒體threads發文表示，“憲法”增修條文規定，“立法院”得聽取“總統”“國情報告”，但這不等於“立法院”可以透過修法，就課予“總統”在“憲法”所沒有規範的義務。



賴清德表示，關於“國會”職權修法聲請“釋憲”，今天“憲法”法庭進行言詞辯論，他是聲請人之一，並請潘孟安代表出席發言。他和潘孟安都擔任過“立委”，也參與過多次“國會”改革。但我們對這次藉著號稱“改革”通過的《“立法院”職權行使法》修法，都非常關切和憂心。



台灣民眾黨今天批評賴清德說，今日“憲法”法庭針對“國會”改革“釋憲”案進行言詞辯論，第一位代表賴發言的，就是“總統府”秘書長潘孟安。潘秘書長與賴身為前“立委”，曾多次參與“國會”改革修法，但今日在“憲法”法庭上，卻變了一張臉，用各種悖離事實、曲解法條的方式，欺騙自己、欺騙國人。



賴清德強調，他是“國會”改革的支持者，然而這次“立法院”只透過修法程序而非“修憲”程序，就片面更動“憲法”權力分立的界限，甚至產生侵害人民權利的疑慮；身為“總統”，他必須挺身而出捍衛“憲法”。



賴清德表示，這次的修法過程缺乏討論，人民對於不公開、不透明且可能影響自身權益的修法感到焦慮；因此，“總統”及各“憲政”機關有責任透過聲請“釋憲”，維護人民權利。



他表示，“憲法”增修條文規定，“立法院”得聽取“總統”“國情報告”，但這不等於“立法院”可以透過修法，就課予“總統”在“憲法”所沒有規範的義務。



他也說，“立法院”行使人事同意權，也不代表就能透過不予審查、不行使同意權等方式，造成“憲政”機關運作上的困難。當機關無法發揮功能，就違反了“憲法”所定的機關忠誠義務。至於“立法院”調查權，也不能用不符比例原則的強行規定，侵害人民的基本權利。



賴清德要再次強調，“總統”是“憲政”的守護者，對“國家”負責、維護人民權利，是他責無旁貸的使命。我們一起努力守護“國家”的“憲政”體制，讓台灣民主永續發展。