柯志恩批高雄治水成效　陳其邁只談登革熱

高雄市長陳其邁受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月6日電（記者 蔣繼平）凱米颱風上個月襲台造成高雄嚴重淹水災情，中國國民黨不分區“立委”、高雄市黨部主委柯志恩6日在臉書發勘災照及居民陳情，質疑下水道清理是否落實及滯洪池成效。對此，民進黨籍高雄市長陳其邁則是持續關注颱風過後的清潔、衛生、登革熱等工作，對於柯志恩的發文則由高雄市水利局書面回覆。



國民黨不分區“立委”、高雄市黨部主委柯志恩6日在臉書發布連續兩天在高雄旗山、三民區本和里勘查災後復原的情況。柯志恩指出，本和里居民陳情住了數十年都不曾淹得這麼嚴重，不僅家具毀損、地下室都要重新裝修。對於淹水退得很慢，紛紛質疑下水道清理是否落實、滯洪池是否發揮其功能成效。



柯志恩在文中強調，現階段最重要的是協助居民災後重建與提供補助措施，但面對不可預測的極端氣候威脅，不容有樂觀的空間，更應從城市治理的角度，適時檢討相關防洪治水工作是否符合時宜，做好萬全準備、一起努力。



由於凱米颱風過後積水多，南部這幾天天氣炎熱，擔心風災雨後病媒蚊增多，造成另一波登革熱疫情。媒體詢問，台南市環保局利用上週六、日清出3488個積水容器，累計1周來已超過5千個積水容器，高雄市府是否有規劃？



陳其邁6日在市政會議前受訪時表示，颱風過後市府在工地、市場、空地、空屋、大樓地下室等，加強相關登革熱的環境的清淤與消毒。高雄登革熱本土個案上一例最後出現在6月初。颱風過後，除了登革熱防治之外，像類鼻疽、腸道傳染病都要提醒民眾特別注意，尤其像腸道傳染病牽涉到一些廚具，餐飲、商家的環境消毒，這部分會請衛生局加強稽查。