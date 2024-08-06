台北故宮百年院慶系列展　彰顯千年中華歷史

台北故宮6日舉行“故宮100＋”院慶LOGO設計競賽成果展示暨頒獎典禮，來賓合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月6日電（記者 張穎齊）台北故宮博物院明年將舉辦100周年院慶，院方推出一系列展覽，其中關於宋、清代的內容，相當豐富，包括“公主駕到：清代文獻中的公主身影”、“千年神遇–北宋西園雅集傳奇”等，飄散濃濃的中華、東方文化歷史。



故宮百年院慶是從1925年10月10日於北京成立博物院開始起算，國民政府遷台後，台北故宮1965年於外雙溪落成揭幕。



台北故宮6日舉行“故宮100＋”院慶LOGO設計競賽成果展示暨頒獎典禮，與會的有政務副院長黃永泰、常務副院長余佩瑾、主秘徐孝德、行銷業務處長王耀鋒、設計學會理事江潤華、基礎造型學會理事長連俊名及得獎者等。



典禮上，頒獎給金獎1名、銀獎1名、銅獎1名、優勝5名及入圍7名。其中參賽者陳文順以“世界一方之尊‧百年展瑰寶”設計榮獲金獎，奪得首獎獎金10萬元新台幣，這項設計以中文字“百”為設計理念，將“百”轉化為極簡的“一”與“圓”兩個元素。“一”寓意故宮作為“世界一方之尊”，其線條靈感取自宋徽宗〈詩帖〉的“瘦金體”，展現勁逸有神的獨特風格。“圓”則象徵中華文化天圓地方的哲理，代表追求“完美至善”的藝術境界，蘊含天地人和諧、生生不息的精神。



黃永泰表示，故宮是座藝文薈萃的歷史寶庫，典藏世界人類文明重要的文化資產。故宮百年風華的歷史傳承，同時展望未來，展現承先啟後、繼往開來的永續精神，故宮不僅成為世界、台灣、亞洲的故宮，也是全民的故宮。



余佩瑾會後向中評社表示，因應此次百年院慶，陸續推出許多精彩展覽，比如7月皇帝的移動花園，北院9月還有“公主駕到:清代文獻中的公主身影”特展，南院有“萬國津梁：東亞海上的琉球”。故宮還會與佛陀紀念館有合作。另外還有“大美不言”、巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏。



余佩瑾說，明年則會展出“歲時吉慶–院藏節令文物精粹”、“沉浸故宮3.0–道教三官出巡”、“皕宋–故宮宋版圖書大觀”、“千年神遇–北宋西園雅集傳奇”、“甲子萬年”等。9月會出訪捷克布拉格國家博物館，攜手合作推出“故宮文物百選及其故事”；11月則赴法國巴黎凱布朗利博物館，攜手合作展出“龍展”，透過87組件展件，吸引法國觀眾認識神秘的東方龍文化。



眾人大合影，得獎者輪流上台領獎拍照，現場還派出鎮院之寶翠玉白菜的吉祥物人偶“小翠”與大家合影、互動。