明年百年院慶　台北故宮黃永泰：最盼陸客來

台北故宮政務副院長黃永泰接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月6日電（記者 張穎齊）台北故宮博物院明年將舉辦100周年院慶，故宮政務副院長黃永泰向中評社表示，他希望有更多觀光客來，尤其是最希望陸客趕緊恢復來台，院慶百年是非常好的時機，他很希望兩岸關係愈來愈好，文化交流不可擋。



故宮百年院慶是從1925年10月10日於北京成立博物院開始起算，國民政府遷台後，台北故宮1965年於外雙溪落成揭幕。



黃永泰6日下午出席“故宮100＋”院慶LOGO設計競賽成果展示暨頒獎典禮，會後接受中評社訪問。



他表示，故宮將滿百年院慶，他希望能有更多觀光客來，其中最希望就是陸客趕快過來，終究是百年院慶，因此明年將是非常好的年份，也是故宮在台灣滿一甲子。



黃永泰指出，故宮也會與“國外”合作，比如有與馬來西亞合作推廣教育，因此期望藉由明年的機會，兩岸之間的關係能愈來愈好，兩岸文化交流是不可阻擋的，他盼望盡快開放陸客來台。今年旅遊人數有所增加，預計今年南北院加起來達350萬人次以上。但在全盛時期，故宮南、北院加起來就多達500多萬人次。



黃永泰強調，他覺得今年底、明年初就是最佳開放時機，正好配合故宮院慶，明年有多個大展，還有與許多海內外單位合作的展，大陸客人一起來參觀，也可到位在嘉義的南院。



黃永泰，成功大學建築系博士，目前也是海基會董事。歷任高雄市政府工務局幫工程司、“審計部”簡任稽察兼科長、“中央研究院”總務處長、台北故宮博物院政務副院長、台南市政府副秘書長等職。