黃文卿：兩岸像火藥庫　台怎能吸引國際遊客

旅行業品保協會監事會主席、富立旅行社總經理黃文卿受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月7日電（記者 鄭羿菲）台灣中南部旅客銳減，業界壓力大。旅行業品保協會監事會主席、富立旅行社總經理黃文卿接受中評社訪問分析三大原因：一、地緣政治引發的安全風險，國際旅客也有顧慮。二、海外旅遊價格較穩定、便宜，吸引台灣民眾自由行。三、主要原因是缺少過去每年400萬人次的陸客，即便韓國、東南亞旅客來台人數有增長，但難以填補這塊空缺。



黃文卿進一步解釋，過去的陸客8天環台旅遊，全台各縣市都能雨露均霑，南投、嘉義、花東、高雄都是必去、必住縣市，但韓國旅客、東南亞旅客來台都約5天，主要集中都會區旅遊，如台北、台中，因此較難對其他縣市觀光市場有助益，中南部旅遊市場處於較慘淡的狀況。



中國國民黨籍南投縣長許淑華前天表示，近期台灣境內觀光旅遊景氣不佳，大家都傾向出外旅遊，海外遊客來台不如預期，南投暑假期間整體住房率不到三成。此外，東台灣也因403花蓮地震，每年數百萬人次入園的“太魯閣國家公園”受創嚴重，仍在封園，影響到花蓮、台東觀光，業者苦不堪言。



旅行業品質保障協會6日下午召開“第四季合理團費”記者會，品保協會監事會主席、富立旅行社總經理黃文卿，團費參考售價委員會主委、行家旅行社執行長白中仁等人出席。



黃文卿接受中評社訪問表示，台灣的旅遊市場都是著重在假期，週末會比較旺，平日則都是靠外國旅客填補空缺，但非都會區縣市的訂房率會下降這麼多的原因，第一、地緣政治上帶來的風險顧慮，日本當年311事件，就曾讓台灣民眾一度恐懼，現在兩岸像個火藥庫，國際觀光客為什麼要選擇去安全有疑慮的地方？台灣又怎麼吸引國際觀光客？

