台灣羽球奪金高雄豪送雞排　大排長龍

第一份雞排先送給行動不便的民眾。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月6日電（記者 蔣繼平）台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟在本屆巴黎奧運奪下金牌掀起話題。上周宣布參選高雄市長的民進黨籍“立委”許智傑今天下午媒合業者豪送200份雞排，大批人潮到場也吸引許多媒體採訪。但他本人未到場。



綠委許智傑6日下午4時媒合選區內鳳山區維新路一家3C業者“鳳山大聯盟”發送雞排慶祝，限量200份，只要用FB或IG拍照標記該店，即可領取一份，活動前半小時現場已擠滿人潮並發完號碼牌。業者翁裕欽受訪表示，連兩屆奪金牌真的很難得，因此“拿金牌、發雞排”來慶祝，並且與在地“立委”服務處一起合辦活動。



排隊民眾不分男女老少，也有身障人士。雞排一份新台幣100元，另附送一杯20元飲料，200份要2萬4千元，都是由業者提供。



綠委許智傑因晚上台北有行程，由服務處執行長許智善代表參加。



民進黨目前已有4位綠委爭取高雄市長黨內提名，包括許智傑、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩，各派系都動起來。中國國民黨則以曾參選市長的“立委”柯志恩為熱門人選。許智傑上周掛出與民進黨籍高雄市長陳其邁合照的看板，並與陳其邁互稱同學拉近關係，引起一波攻防，這周又趁奧運奪金製造媒體曝光，動作頻頻。