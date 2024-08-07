王信文：美國經濟數據衰弱 波及台灣股市

彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月7日電（記者 方敬為）台股最近劇烈震盪，彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，台股這波下殺與美國經濟高度關聯，主要在於高股價科技類股財報不如預期，投資人跳水，加上對股市前景不樂觀，法人收手，同時又有中東衝突、美國大選等因素，讓投資市場不確定性上升，外資賣超，因而波及到台股。



王信文分析，從總體經濟面來看，美國經濟數據的衰弱引發大家對美國經濟未來走入衰退的擔憂，法人保守，連帶波及台股。



王信文，管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、智富經營管理學會榮譽理事長。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



台股近兩日大幅震盪，指數彷彿雲霄飛車，5日重挫1807點，跌破2萬點，6日又跌深反彈，開高殺低後走高，終場收2萬501點，上漲670點，重回2萬點大關，外界關注台灣經濟變化。



王信文說，這波下殺主要在於高股價科技類股財報不如預期，投資人跳水，每年8月份是美股重要的財報月，尤其近兩周都是財報周。過去無論美股、全球股市還是台股，都充分反映了大家對財報的預期。投資人發現股市由權值股，尤其AI相關類股帶頭飆漲了一段時間，所以財報開出來的結果必須高於投資人的預期，才有可能繼續上漲。



他指出，就算財報開出來與預期差不多，股市都可能會開始獲利回吐。觀察前幾天的財報，包括英特爾（Intel）、臉書（Meta）等科技權值股的財報，表現出乎預期的差，英特爾對未來的看法非常保守，甚至大幅裁員，再加上美國總體經濟數據發布時，大家都開始擔憂美國是否會走向衰退。