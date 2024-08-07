羅廷瑋：盧秀燕有望拚大選　不建議選黨主席

國民黨籍“立委”羅廷瑋。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月7日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕被視為角逐2028大選的熱門人選，國民黨籍台中市“立委”羅廷瑋接受中評社訪問表示，從黨內接班梯隊來看，盧秀燕是最可能人選，加上最近台灣民眾黨籍市府顧問蔡壁如釋出鼓勵盧秀燕與黨主席柯文哲合作訊號，依照盧處事彈性、人和性格，確實大有可為。但他不建議盧選黨主席，因為包袱太重，又會導致黨內裂痕，弊大於利。



盧秀燕2026年就要屆滿卸任台中市長，近期動作頻頻，包括赴美國訪問、經常北上出席公開活動爭取曝光，政壇解讀有意布局2028大位。



針對盧秀燕未來發展，羅廷瑋表示，確實從目前黨內的接班梯隊而言，盧秀燕在主客、觀方面都是2028最有可能的人選，除非有變數，例如國民黨有更具知名度甚至高人氣的政治明星橫空出世，否則以盧秀燕的政績、資歷與從政表現來說，非常適合代表藍營角逐大選。



羅廷瑋指出，盧秀燕一直以來帶給他人“暖心”、“和氣”的特質，盧在台中市的施政風格“政通人和”獲得不分朝野認可，這也讓盧秀燕在角逐大選的過程中，可望更為順遂。2024大選，在野分裂保送民進黨，當中有太多政治角力與私利無法達成共識，而盧秀燕處事彈性、人和的性格，或許未來會有新的氣象產生。



羅廷瑋提到，民眾黨籍的蔡壁如釋出鼓勵盧秀燕與柯文哲合作的訊號，最近也有一些消息指出，說當時未能藍白合造成柯文哲的一些疑憾，無論是真、是假，有前車之鑑，相信2028可望有所改變，盧秀燕的特質會是關鍵。



至於盧秀燕是否需要角逐國民黨主席選舉，羅廷瑋說，他個人不建議盧選黨主席，黨內競爭最好是越少越好，減少裂痕才有助團結，若盧秀燕出面角逐黨主席，等於是“1減1”，如果盧秀燕是爭取下一任黨主席支持，才會是“1＋1”，且黨主席的包袱很重，還要肩負起2026九合一選舉的重責大任，他個人比較傾向黨主席專責化，大選提名則找尋最有能力的人出來承擔，才是最可能勝利的辦法。

