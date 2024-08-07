鄭麗文：賴會否拿雷峰塔鎮住柯P這白蛇？

出身民進黨的前藍委鄭麗文接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月7日電（記者 張嘉文）民進黨全代會日前改選，10席中常委，親賴派拿下6席、非賴派4席，比預期中的7席少1席，被解讀中常會不再是賴清德的一言堂。對此，出身民進黨的中國國民黨前“立委”鄭麗文向中評社表示，依她對民進黨的瞭解，黨內派系的鬥爭就是日常，在野的時候民進黨是派系共治，但執政後的民進黨就是團結在執政者為中心的派系下。



鄭麗文說，以蔡英文任內來說，即便她可算是民進黨的浮萍，但執政後就有人主動以她為招牌成立派系，蔡是如此，更不用說現在的賴清德，其權力是非常鞏固。即便中常委有4席非賴派，但也不至於影響他，仍大權在握，該擔心的應該是在野的藍白政治領袖們。



鄭麗文在2000年代曾任民進黨青年發展部副主任、民進黨國民大會黨團副召集人等職，2005年在國民黨前主席連戰邀請下加入國民黨，並擔任政策會副執行長、文傳會主委與發言人等黨職，後續也曾任“行政院”發言人和兩屆不分區“立委”。



鄭麗文接受中評社訪問，談到日前引發討論的民進黨內派系鬥爭的情況，她認為，這就是民進黨的日常，不這樣的話就不叫民進黨。因為民進黨本來就是草莽出身的政黨，所以黨內鬥爭都是刀刀見骨的厮殺，和外界想象的皇宮大內的那種鬥爭方法是不一樣的。



另外，民進黨沒有派系就不叫民進黨了，鄭麗文說，民進黨當年本來就是各大山頭的集結，才組成了民進黨，黨成立後，更是透過派系分治成為民進黨決策的機制。在野的時候派系不管大或小，就是派系共治，執政的時候，當然以取得政權的這個人之派系為核心。



鄭麗文提到，但民進黨執政者雖在黨內沒有人可以相比擬，但還是會維持黨內派系的某種程度平衡，以蔡英文來說，即便原本算民進黨外來的浮萍，黨內沒有根的，當上主席和“總統”後，就有人開始拿她為招牌、旗幟組成英系，但英系並不是蔡英文組的派系。