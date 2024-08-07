楊世光：台灣股匯債三殺　資本出逃不尋常

前新黨秘書長楊世光。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北8月7日電（記者 楊騰凱）近期台股劇烈起幅，前新黨秘書長、財經網紅楊世光向中評社表示，照理說股市下修貨幣應該走揚，台灣卻反常出現股、匯、債三殺，顯示可能有資本正在出逃。



楊世光分析，尤其台股在民進黨籍前海基會董事長鄭文燦被收押後起跌，一路重挫了4000點，這是巧合嗎？可能賴清德已開始調整前朝蔡政府時期的頂層政商結構，促使資本家出逃。甚至賴的“務實‘台獨’工作者”主張也可能對市場產生影響，所以賴接下來3年半任期，股市面、經濟面搞不好還會有很多意外發生。



楊世光畢業於廣州中山大學金融系、台灣大學管理學院碩士，曾任新黨秘書長。現在楊世光在Youtube開設網路節目，評論財經議題、兩岸關係等。



台北股市5日崩跌1807點，以1萬9830.88點作收，跌點、跌幅都是史上最慘。6日上漲670點，以2萬501點作收，回防2萬點大關。



楊世光表示，從上周五到本周一全球股市都大跌，首先是受到短期的風波影響，包括以色列與伊朗的衝突風險，從過去這個周末開始不斷升高，未來會怎麼發展還有很大的不確定性。第二個是美國經濟衰退跡象越來越明顯，包括股神巴菲特近期減持蘋果公司、美國銀行股票，如今巴菲特持有的現金已經超越股票，呈現出相當罕見的局面，這是非常重要的警訊。



楊世光表示，所以從巴菲特的動作可以看到，美國經濟似乎出現非常重要的轉折。第三個是日本的升息，結束了自2008年以來的寬鬆政策，使得貨幣市場的套利交易突然轉向。所以從上周五到本周一，我們看到上述三個事件，不論是國際政治問題、美國景氣問題，還是日本的匯率政策問題，都直接促使股市大幅下跌。

