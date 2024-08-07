高雄淹水藍軍被動　吳育全：柯志恩怎麼選？

“韓流五虎將”、杏仁哥吳育全。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月7日電（記者 蔣繼平）高雄日前淹水災情嚴重，藍軍卻幾無發揮，長期關注高雄時事的“韓流五虎將”、杏仁哥吳育全接受中評社訪問表示，他觀察藍營不習慣團體戰、也有各種小圈圈、避免強出頭被當目標等因素，需要強而有力的桶箍來承擔。但目前觀察藍委柯志恩尚未扮演起這種角色，藍營要思考該怎麼辦，否則2026怎麼選高雄市長？



吳育全是2018年九合一地方選舉韓流崛起的堅定挺韓代表人物，當時為高雄杏仁茶攤商，因此被封為杏仁哥，他目前經營餐飲店，仍持續關注時事。



國民黨不分區“立委”柯志恩目前是高雄市黨部主委，也可望於2026再度參選高雄市長。



吳育全分析表示，第一，藍營高雄最大的“桶箍”柯志恩因配合“立院”訪問歐洲並不在高雄，如果要帶兵打仗，主將在不在現場是一個關鍵，但也出現問題，主將不在也可以透過視訊或手機指揮作戰，畢竟網路很發達，所以到底是“不想動”還是“動不了”，前者是被動、不夠積極，後者則是叫不動兵馬，問題可能就很大。



吳育全表示，第二，藍營地方性政治人物比較被動，尤其因南部被綠營長期執政，資源都被執政者把持住，議員需要爭取建設為民服務，也會顧慮“棒打出頭鳥”，而且議員被打勢單力薄，底下沒人站出來相挺，所以需要上一層的人來承擔，例如市黨部主委或“立委”。



吳育全表示，第三，其實地方議員各自都有派系與小圈圈，藍營議員通常只會顧自己關注的議題，如果要打團體戰，還要有人來把大家團結在一起。以前藍營還有議長許崑源可以叫得動大家，許崑源去世後誰也不服誰，因此市黨部主委角色更重要。



吳育全表示，高雄反對黨的聲音很重要，就算綠營基本盤有4成好了，藍營基本盤也有3成，其他3成是中間選民，反對黨還是要有聲量，必須給藍營支持者信心，也要給讓中間選民看到表現，知道有在關心，不能看到滿地都是槍，卻連撿都不撿，這樣下次怎麼選舉？



吳育全嘆，他近期開直播談到高雄淹水，也是一堆人進來留言板抱怨，代表許多人在意，但只靠民眾自己講沒有用，反對黨的表現呢？他說，不要忘了當初韓國瑜是直接泡在水裡去勘災，這樣做，災民、市民才會感動，才有後面的“韓流”出現。