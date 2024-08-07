白中仁：台灣觀光業失去陸客、日客很辛苦

旅行業品保協會團費參考售價委員會主委、行家旅行社執行長白中仁。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月7日電（記者 鄭羿菲）台灣觀光產業最近呈現出境多，入境少現象。品保協會團費參考售價委員會主委、行家旅行社執行長白中仁接受中評社訪問表示，相較周邊國家，台灣3年來經濟強勁、台幣兌日幣強勢，出境旅遊相對便宜，再加上疫情3年無法出境旅遊，邊境開放後出境旅客就一路成長，無法回頭。



針對入境觀光客不足，白中仁說，新冠疫情前台灣入境觀光客前兩名是中國大陸與日本，前者因兩岸關係不好，陸客歸零，後者因日幣貶值，日本人不愛出國，這兩大市場都碰壁。新南向觀光政策則因台灣相對是高成本、高消費的觀光地區，東南亞高所得旅客更青睞日本、韓國，要更便宜的可以去免簽證的大陸，台灣要爭食東南亞國家觀光客不見得有優勢。



根據“交通部觀光署”統計，台灣2024年首季出境人數將近400萬人次，入境人數僅205萬人次。



旅行業品質保障協會6日下午召開“第四季合理團費”記者會，品保協會監事會主席、富立旅行社總經理黃文卿，品保協會團費參考售價委員會主委、行家旅行社執行長白中仁等人出席。



白中仁接受中評社訪問表示，當台灣經濟強、日幣又貶值，台灣民眾赴日旅遊人數就無法逆轉，主要是因為便宜。台灣人赴日旅遊一個月約50萬人次，今年應該會超過600萬人次。



白中仁說，歐洲旅遊主要吸引台灣高所得精英階層，或存錢就想去歐洲玩一次的旅客，疫情期間台灣民眾已經有3年沒有去歐洲了，累積了3年的能量，造成台灣人赴歐旅遊人數也是穩定成長，現在每個月都有幾萬人次去歐洲旅遊。