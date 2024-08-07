罷免高虹安爽吃冰　竹科工程師帶小孩搶頭香

一名竹科工程師帶小孩到書店搶得頭香，爽吃免費冰淇淋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月7日電（記者 盧誠輝）新竹民間團體發起罷免高虹安行動，日前曾短暫作實體連署站的“筆耕小書店”，因不堪網友負評取消，現在又有新竹青鳥再度發起“挺民主來吃冰”行動，只要出示指定圖卡即可兌換限量冰淇淋，活動從6日下午4時開始，但直到5時許才有一名竹科工程師帶著小孩到現場搶頭香，爽吃免費冰淇淋。



罷免高虹安團體曾在今年6月公布第1階段提議的實體連署站設在“筆耕小書店”，但店家因不堪遭網友惡意留下負評造成困擾，隔日便取消和罷高團體的合作。新竹台派發起人林士凱6日在網路社群Threads發起活動表示，有一群竹市科園里的社區里民希望他能幫忙發聲，一同集資買冰、製作圖卡，透過免費吃冰行動力挺曾願意支持民主的書店。



該活動從6日下午4時起，只要在書店營業時間內，民眾到場出示他分享的指定圖卡，就可免費領取義式冰淇淋，共計60杯，送完為止。中評社實地到現場觀察，直到下班時間5時許才有一名竹科工程師帶著小孩到場兌換免費冰淇淋，他向媒體表示，妻子支持罷免高虹安行動，也有參與連署，看到網路發文後就請他下班帶女兒過來領取免費冰淇淋。



林士凱指出，近來新竹市正被白色恐佈所籠罩，過去有書店才剛表態願意作為罷免連署書的實體收受站，但不到24小時就被惡意負評灌爆，店家被迫中止計劃。後來又有一群新竹台派集資，在市區掛上高虹安貪污被判7年4個月的看板，但不到半天便遭拆除。曾幾何時，新竹市已經容不下第2種聲音？



林士凱是民進黨新竹市議員劉康彥的助理，近日遭質疑新竹台派青鳥行動與罷免高虹安活動背後，是否為民進黨勢力欲班師回朝？對此，林士凱則未回應，僅在網路社群Threads表示，明人不做暗事，那些含沙射影、冷言酸語，都將使我們更加團結，我們沒什麼可以奉獻，有的只是熱血、辛勞、眼淚、汗水，以及守護家鄉的決心。