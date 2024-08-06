柯文哲65歲生日　妻：面對藍綠永遠無懼

柯文哲和陳佩琪在祝福情人節的沙雕前，比愛心。（陳佩琪Peggy臉書） 中評社台北8月6日電／台灣民眾黨主席柯文哲6日過65歲生日，因“行政院”前副院長鄭文燦是在生日當天遭檢調搜索約談，外界揣測，柯文哲在今年生日也可能有“狀況”。柯的妻子陳佩琪6日透過臉書酸，今天是柯文哲的生日，他還是如往常下樓走路去上班。樓下傳來一陣騷動聲，原來是一群人祝柯生日快樂，“接著就把人架走了，不知開價多少才願意放人”？



陳佩琪說，暑假有日本漫畫《名偵探柯南》劇場版，突然覺得民眾黨“立法院”黨團副總召黃珊珊很像劇中的佐藤警官。有次毛利小五郎急著去救女兒小蘭，堅持在暴風雨中開船出海，大家阻止不了。佐藤警官見狀，於是大拳一揮，毛利小五郎立刻眼冒金星。似乎是繼續呼應她日前受訪時的言論。



陳佩琪表示，上星期天應台北市黨部之邀去看電影，電影很好看，又很貼近時事，當天記者聯訪也是問超貼近的時事題。但記者問：“某議員說柯主席有簽什麼、什麼的，妳怎麼看”？她心裡真圈圈叉叉。聯訪這麼寶貴的時間，建議記者先生小姐們，以後不必再幫議員問這種問題了，浪費時間。這問題的答案用膝蓋想就知道：“有證據，就去告”，不必對外講一大堆，大家都不是檢察官。請記得柯南開場白的一句話：“年紀大了，但頭腦還是一級棒，真相永遠衹有一個”！抹黑無用。



陳佩琪酸，今天一大早柯文哲一如往常下樓走路去上班。果然如民嘴說的，“阿北（閩南語：伯伯）初四（出事）了”。因為樓下傳來一陣騷動聲，她趕緊從住家四樓往下看，只見一群人喊，“阿北生日快樂”，接著就把人架走了，不知開價多少才願意放人？陳佩琪指出，柯文哲邁入65歲了，他創立的民眾黨也滿五歲了，在生日這天要祝福丈夫，“平安健康，你心繫的民眾黨能成長茁壯”。



陳佩琪提起，2014年2月17日柯跟台大醫院請長假投入選舉，就清楚知道政治是條不歸路。2019年組黨後，更明白這條路不好走。陳佩琪以柯常說的話鼓勵丈夫，“我現在走的路，就像1492年的哥倫布一樣，駕著船正航向一個不可知的未來”。



陳佩琪強調，路途凶險，但他們會像18世紀的安妮、瑪莉一樣，“面對藍綠，永遠無懼，back to back fighting到底”！

