綠要角進出鄭文燦官邸？歷史哥：賴恐有危機

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北8月7日電／民進黨前桃園市長鄭文燦涉貪遭收押，不過卻傳出檢方四度向法院聲請搜索票卻遭駁回。有網友在PTT爆料今年2、3月間鄭文燦的“行政院副院長”官邸外畫面，多名綠營黨政要角進出。名嘴歷史哥李易修指出，這是有人想挑戰賴清德，說明賴在黨內地位沒想像中牢固，搞了鄭文燦，以為不會有人反彈？甚至親信潘孟安也去跟鄭拜碼頭，顯示賴清德依然是跛腳“總統”。“憲法”法庭如果跟暫時處分截然不同，那賴清德的巨大危機就產生了。



歷史哥6日在《大新聞大爆卦》節目表示，他懷疑有人想挑戰賴清德！賴清德地位沒有想像中那麼牢固。賴清德賴以維生的幾點，第一個，他把新潮流握在手上，可是看起來好像也不是？然後現在又搞了鄭文燦，以為不會有反彈嗎？這個照片只能用陰謀論來解讀，看起來有些蛛絲馬跡。



歷史哥提醒，第二點，看起來美國也沒有那麼挺賴？還有蔡英文不是要訪美嗎？甚至訪日？有一些很奇怪的傳聞。但蔡英文不證實，也不否認。包括民進黨當時在開黨代表大會的時候，蔡英文諸多奇怪的言行，先是說不要去也好，再來說當天有行程不能去，從頭到尾不提賴清德！諸如此類的，代表有一股力量確實在醞釀，對於賴清德權威領導的質疑。



歷史哥指出，丟出這個照片是要告訴賴：“你以為你抓了鄭文燦，那我告訴你，你身邊每一個人都跟鄭文燦關係很密切，包含你最親信的潘孟安，也是常常去跟鄭文燦拜碼頭”！這個就是另外一種解讀。



歷史哥說，賴清德依然是個跛腳“總統”！他沒有自己想像中的這麼強悍。包括“憲法”法庭還在開，接下來怎麼驗證這件事？就等有沒有下一批照片出來，還有就是“憲法”法庭判決的結果。假設“憲法”法庭判出來的，幾乎全部是“違憲”，那大概就是賴清德的意志貫徹。假設判出來結果跟“暫時處分”那麼強硬的態度截然不同的話，那賴清德的巨大危機就產生了。