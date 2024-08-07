胡姓釣客今返家　陳玉珍曝更高層不同意一事

藍委陳玉珍穿梭兩岸接回胡姓釣客。(照：陳玉珍臉書) 中評社台北8月7日電／滯留大陸逾4個月的金門胡姓釣客上午終於回家。上午陪同家屬赴大陸接人的國民黨“立委”陳玉珍6日接受專訪時透露，其實原本認為此案很容易談成、可以更早解決，但當陸方退讓、提出一些東西時，“我們已經很高階的官員也同意，但再高階的（官員）竟然沒辦法同意！”不過她也說，事情圓滿落幕就好。



陳玉珍6日在中天節目《今晚聊點有用的》中透露，這段過程“中間有好多跌宕起伏”，曾經覺得很沮喪，覺得兩岸關係很差，後來有一段時間重新恢復聯絡，讓她感觸良多，“大陸跟民進黨之間互信不足，很多事情就不容易談成”，當然最後大家都有互相站在對方角度思考，她們並在中間做累積善意的功夫。



至於被問及“居中協調過程中，有感覺到有人希望這件事情不要解決嗎？”陳玉珍回應，衹有感覺到當陸方退讓、提出一些東西時，她覺得會很容易談成，“我們已經很高階的官員也同意，但再高階的（官員）竟然沒有辦法同意，中間曲折不知道，最後終於還是同意了”。她也透露，去問了所認識的高官們，每個都說“是鴿派”，因此忍不住質疑“誰是鷹派？”但她也說，事情圓滿解決總是好事，總是希望兩岸越來越好。



陳玉珍續指，也就是“部會”首長已經同意，再往上（官員）還有不同意的”，她也不知道為什麼，但最終還是有同意，只是時間拖了一點，本來預計此案6月底就會落幕，所以她的心情也是跌宕起伏，一種沒希望、山窮水盡柳暗花明又一村，“我們站在家屬心態想這件事，而不是想政治，心裡感觸很深”。



陳玉珍7日上午9時陪同胡男父母、女兒一同赴陸交接人，胡父表示，能將兒子帶回團聚是最棒的父親節禮物，非常感謝“立委”這段期間的幫忙。

