楊懿珊美大選前赴任　稱俞大㵢是最高領導

楊懿珊即將駐美任副代表，未來將與駐美代表俞大㵢一起工作。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月7日電（記者 黃筱筠）“總統府”昨天正式任命民進黨副秘書長楊懿珊為駐美“公使”，也就是副代表。由於駐美代表俞大㵢日前發生關於家具、用車等申報事件，被認為是被外交與派系鬥爭，日前已落幕，保住官位。被問到未來與職業外交官出身的俞大㵢怎麼分進合擊？楊懿珊表示，沒有分進合擊，“大使”是最高領導，一定是配合駐美代表。



據瞭解，楊懿珊履新時間會在約2個月之後，美國11月大選前。楊懿珊日前率領民進黨青年營隊到華府等地觀選與參訪，為期10天行程，3日才返台。



據隨行成員表示，此行參訪行程非常緊湊，大家都非常樂意與他們會見討論意見，有一部分很可能就是因為楊懿珊當時已經傳出要擔任駐美副代表的消息，大家都想要瞭解楊。



民進黨今天舉行“台灣原住民族正名30周年”原住民族日市集宣傳記者會，但媒體都等著要問新出爐的駐美副代表楊懿珊。



被問到日前率領黨內青年營隊到華府，是否拜會哪些單位？她表示，感謝大家關心原住民，他們去華府伴手禮都是原住民禮品，台灣原住民可以為台灣做好外交工作。



她表示，去華府看到新一輩外交工作者，不管語言、能力或是應答等，美方智庫與國會，以及有一些民間友人對於我們表現都很高興。透過這次交流，美方樂見台灣更多年輕人去美國，直接瞭解台美關係進展。