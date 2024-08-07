亞洲區塊鏈峰會　江啟臣、蔣萬安大推AI

右起費鴻泰、台北市長蔣萬安、江啟臣一同出席2024亞洲區塊鏈高峰會開幕式。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月7日電（記者 張穎齊）2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS）7日上午在台北市南港展覽館2館舉行。中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、台北市長蔣萬安、前“立委”費鴻泰出席開幕式，共同推廣AI人工智慧，希望創造更多經濟產值。



由動區動趨 BlockTempo 主辦的ABS亞洲區塊鏈高峰會（Asia Blockchain Summit）有1萬5千名參與者，與來自全球各地的相關企業。最受矚目的是有“印度神童”之稱的預言家阿南德（Abhigya Anand）也受邀出席這場峰會。



費鴻泰的三兒子、萬語智能營運長費聿德也參與峰會，代表作是翻譯貝果（Lingo Bagel）。費鴻泰熱情迎接先後到場的江啟臣、蔣萬安，並在場介紹投入AI界的青年人才。



江啟臣開場致詞表示，他剛從日本回台中，一大早從台中北上台北，等等又要趕回台中，覺得自己好像沒時間閒下來。他很開心與以前“立法院”的好同事費鴻泰、蔣萬安一起出席，面對台灣未來發展AI的挑戰，其實溝通是最重要的，科技不能沒有人性，始終來自人性，大家也要嚴防如今詐騙猖獗，要讓科技發揮正向的功能，因此“立院”會期最後一周大家是拚通過打詐四法。



蔣萬安全程用英語表示，2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS）是亞太地區最具指標性的區塊鏈國際論壇，今年是第4次舉辦吸引65國專業人士，台北市積極擁抱創新，致力於打造宜居、宜業、宜商的智慧城市。區塊鏈技術作為顛覆性的技術，具有潛力徹底改變市民的生活和工作方式，並在金融、科技、醫療、製造等眾多領域發揮重要作用。歡迎從國外來的AI界朋友，來台北故宮、夜市，成為難忘的回憶，共同為全球經濟創造價值。