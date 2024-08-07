水費看漲？許淑華：當心物價波動要審慎

南投縣長許淑華出席埔里農會舉辦的筊白筍食農教育活動。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月7日電（記者 方敬為）台“經濟部長”郭智輝日前表示，水價要反映成本，台灣自來水公司已經備妥方案，外界視為預告調漲水費。不過，“行政院長”卓榮泰6日表示，會再謹慎考慮民生前提下做判斷，還不到決定時候。中國國民黨籍南投縣長許淑華今天表示，水費調整將影響物價波動，政府單位應審慎而行，若權責單位按照各自需求任意發言，後續又被長官改口滅火，恐怕影響公部門威信，民眾觀感不佳。



“經濟部長”郭智輝日前表示，已經20多年沒有調整水價，應該要反映成本，台水已經備妥方案。今年才調漲電費，水費是否也會調整引發關注。



許淑華今天出席南投埔里農會舉辦的筊白筍食農教育活動，針對水費可能調漲議題受訪表示，從郭智輝的說法可以知道，台灣自來水公司已經有在做相關準備，這方面民眾都會有心理預期。不過，卓榮泰院長馬上出來滅火，畢竟攸關民生經濟，不久前電價才調漲，如果水費再漲，恐怕會有民怨產生，“政院”看來是定調要緩緩，但還是希望整體能源政策要有所調整，費率制訂也要審慎。



許淑華說，水費一調漲，所有的民生物價也都會產生波動，政府務必要審慎評估，不應該是某些部會單純就各自業務去提出看法，政府部門卻沒有做好整合，社會民生經濟壓力可能就會上升，呼籲卓榮泰院長應妥善針對於各部會的方案，提出完整的配套與政策，避免造成民眾擔憂。