“釋憲”案綠稱必贏　藍委盼大法官依學術良知

藍委林思銘受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月7日電（記者 楊騰凱）“憲法”法庭昨針對“國會”改革法案是否“違憲”召開言詞辯論庭，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤在臉書說“釋憲”必贏”。對此，中國國國民黨文傳會主委、藍委李彥秀質疑，這是在透過政治力影響大法官心證，將“憲法”法庭當成民進黨的司法工具。國民黨團首席副書記長林思銘則表示，希望大法官不受政黨影響，要站在學術良知的角度，做出符合憲政理論的裁決。



吳思瑤昨日在臉書發文表示，過去她常說，“表決會輸，論述要贏”；今天她想追加一句，“國會輸了，釋憲必贏！”



林思銘表示，民進黨是“釋憲”的聲請人，他們對於“釋憲”會贏有一定的信心，但是站在我們“立法院”的角度，我們也認為我們必贏。



林思銘指出，昨天“憲法”法庭的辯論非常精彩，不論是聲請人或機關代表人還有法律學者、專家都各自闡述理念，對於“國會”改革五法，包括修正《“立法院”職權行使法》以及《刑法》增訂“藐視國會罪”，還有賦予“立法委員”調查權、聽證權，這幾個法案到底有無“違憲”？大法官在這幾個月內就會形成心證，當然我們尊重司法，但我還是期許大法官要站在學術良知的角度，做出符合憲政理論的裁決。



林思銘表示，我們希望大法官要不偏不倚，真正站在天秤的中間，做出最適合的裁判，不受任何政黨影響。所以民進黨有他們自己的信心，我們中國國民黨“立法院”黨團也有信心，我們絕對不服輸。



李彥秀指出，民進黨黨團的幹事長吳思瑤已經霸氣的預言“釋憲必贏”，完全不遮掩，將“憲法”法庭當成民進黨的司法工具，民進黨強勢主導，除了讓台灣的司法制度更加淪陷，人民對司法的信任持續探底。如果“釋憲”的發展最後演變司法權對立法權的侵害，這才是真正“毀憲亂政”的開始。



李彥秀表示，吳思瑤都已經可以率先喊出“釋憲”必贏，這樣的宣言更讓人不得不懷疑，民進黨早就透過無數的政治力影響大法官的心證。“憲法”法庭如果成為民進黨對抗在野監督的工具，將讓再次衝擊司法信任，更是司法權對於立法權的縮限與侵害。