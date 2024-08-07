指王齊麟是台北選手挨轟　蔣萬安批政治操作

台北市長蔣萬安一句恭喜台北選手王齊麟，引發網軍側翼出征。（照片：蔣萬安Instagram、Threads） 中評社台北8月7日電（記者 張穎齊）中華隊羽球男雙王齊麟、李洋在巴黎奧運再度奪下金牌，中國國民黨籍台北市長蔣萬安祝賀以“台北選手”稱呼王齊麟，引發民進黨側翼網軍轟“矮化台灣‘國格’、不敢講中華民國台灣”。蔣萬安7日表示，王齊麟是設籍台北市的選手，他也多次講中華隊是台灣之光、台北市的驕傲，盼外界別政治操作。



王齊麟、李洋榮獲巴黎奧運金牌，今日返抵台灣，因蔣萬安日前透過社交平台Instagram與王齊麟視訊通話後，又在社群平台Threads上說已打電話恭喜台北選手王齊麟。此文一出，遭到大批網軍不滿洗版，痛批蔣萬安矮化台灣、不敢講台灣、“中華民國”、蔣家後代不敢講台灣是“國家”嗎？



蔣萬安今日上午赴台北市南港展覽館2館出席2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS），會前接受媒體聯訪。



蔣萬安表示，他多次在公開場合說過，中華隊就是全台灣之光、全台北市的驕傲，王齊麟是設籍在台北市的選手，從小到大就讀民權國小、中山國中、台北市立大學，就是台北市的選手，外界不用刻意斷章取義、政治操作。



蔣萬安還說，台北市政府加碼，在既有273萬元新台幣獎金基礎上，再加碼300萬奧運金牌連霸專項獎金，王齊麟總計可領得573萬獎金。另外幕後辛苦的教練也會有加碼獎勵。且不管奧運選手有無得牌，只要參加奧運拚戰，台北市都會給予各方面支持。



媒體問，國際拳擊總會（IBA）再稱台灣女拳王林郁婷不符合女子拳擊參賽資格，台“教育部”體育署提出嚴正抗議，由中華奧會發警告信函給國際拳總，必要時將提告。蔣萬安強調，已有其他國際組織協會都公開說明，林郁婷沒有性別問題，她是女性，代表參賽是毫無疑問。



台北市府副發言人李政軒也補充回應，蔣萬安多次公開提到“中華隊、全台灣、台北市都以奧運選手為榮”肯定台北市選手一金三銅的卓越表現，不用斷章取義。王齊麟真的是台北人，而蔣萬安是台北市長，代表台北市民向他恭賀天經地義。蔣萬安親自致電恭賀的李孟遠、吳詩儀、王齊麟與唐嘉鴻，也都是台北市的選手，不會有人覺得是台北人就不是台灣人，外界不需要刻意扭曲。