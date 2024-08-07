桃園民眾凱道怒吼　藍戰將羅智強徐巧芯聲援

藍委徐巧芯、羅智強聲援抗議民眾。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月7日電（記者 張嘉文）桃園市觀音區民眾不滿三家固體再生燃料（SRF）電廠在桃園科技園區設廠。今天由中國國民黨“立委”涂權吉和桃園市議員吳進昌、許更生等人號召上千人北上凱道、台“經濟部”等處抗議。前來聲援的國民黨“立委”徐巧芯痛批，觀音是桃園政治上最綠的地區，過去最挺民進黨。但民進黨卻把觀音人當成最軟的一塊，要觀音人吞下SRF。



來聲援的國民黨“立委”羅智強則說，民進黨政府就是白賊（閩南語：說謊）政府，過去說要觀音的藻礁永存沒做到，現在還要把燒垃圾發電的SRF進駐觀音，“是要毒死觀音人？要大家都得肺腺癌”？根本就是把觀音人當垃圾。他呼籲觀音人要堅持下去，讓民進黨政府撤回這個決定。



今年3月桃園市府以“經濟部”收回對3家SRF焚化爐發電廠的推薦函為由，廢除3家廠商桃園科技園區的入園許可。但業者向“經濟部”訴願後，“經濟部”逕自撤銷市府的廢除入園處分，讓SRF廠敗部復活，“經濟部”遭怒批踢皮球，使桃園地方群情激憤。



桃園藍委涂權吉等人7日號召抗議群眾，一早搭乘21輛遊覽車北上，在凱道上集結抗議。眾人高喊“反空汙，要健康”、“我們要健康，不要回饋金”口號，要SRF滾出觀音，並由代表向府方遞狀陳情。接著眾人將轉往“經濟部”抗議，最後回到桃園市政府前廣場，聲援國民黨桃園市長張善政廢除SRF入駐桃園科技園區的決定。