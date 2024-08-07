水費像薪水廿年沒漲　綠委：茶餘飯後的比擬

綠委吳思瑤及鍾佳濱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月7日電（記者 鄭羿菲）企業界出身的“經濟部長”郭智輝520上任後率直的發言模式引來很多話題。他日前表達“水費如大家薪水20幾年沒調整，很難反映費用”，外界猜測水費將調漲，引起民怨。民進黨“立委”鍾佳濱7日表示，薪水說只是郭智輝茶餘飯後的比擬，未來政策應交由獨立的費率委員會審議。



郭智輝日前對外表達，水費就像大家的薪水20幾年沒有調整，很難反映費用，台水有在做準備，外界揣測水電將雙漲，隨即引起民怨，“行政院長”卓榮泰也趕緊跳出來澄清解圍，所有部會都會一直密切地、頻繁地在做研究，調漲水費還不到任何決定，或要對外公布的時候，請大家能夠安心。



民進黨“立法院”黨團7日上午召開“不信公義喚不回 不容‘憲法’盡成灰”記者會，黨團幹事長吳思瑤、“立委”鍾佳濱出席。



吳思瑤表示，郭智輝的發言，卓榮泰也已澄清，現階段沒有要調漲水費的規劃。這件事應該就停留在事情的還原與澄清上，其他過度衍伸都不需要。



鍾佳濱補充說，郭智輝也有補充說，在相關公共事業費率上，因為關係民生重大，回歸費率委員會做判斷，也不是部長能決定的。郭智輝只是茶餘飯後的比擬，對於未來的政策應交由獨立的費率委員會審議。