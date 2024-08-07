黨主席之爭動起來？盧秀燕、王金平今再合體

國民黨籍台中市長盧秀燕（左）7月5日南下拜訪王金平。（中評社 資料照） 中評社台中8月7日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕近期動作頻頻！繼上個月前往高雄路竹與國民黨籍“立法院”前院長王金平餐敘後，兩人7日中午又再度聚首，受邀前往台中林酒店餐敘，包含“立法院副院長”江啟臣以及多位前任藍委30多人與會。從訪美、頻頻拜會地方領袖，盧秀燕是否佈局明年黨魁選舉，甚或2028大位，一舉一動都備受關注。



盧秀燕上月5日才南下高雄路竹，當面向王金平請益，面對媒體追問是否支持盧參選？王金平說，“怎麼會不希望”並稱讚盧秀燕條件很好，希望她有機會繼續為大家服務，“妳若選，我絕對請朋友支持”，王一席話逗得盧秀燕開懷大笑。今日這場餐敘是不是開始“動起來了”，引發聯想。



被視為國民黨2028大位人選，盧秀燕近來動作頻頻，也讓黨主席朱立倫備感挑戰。朱身旁子弟兵接連對外放話“卡盧”，讓黨主席選舉盧、朱之爭頗有提前開打的味道。



據瞭解，今天出席的30多名人士都有前“立委”的身分，包括國民黨籍嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等，也包括現任藍委張嘉郡及台中在地的“立法院副院長”江啟臣等。



由於出席的都是藍營“立法院”系統，似乎讓黨主席之爭逐漸白熱化！不過，對於被視為“挺盧”餐會，王金平身旁人士表示，王也是受邀的賓客，就他瞭解這只是一場慶祝父親節的餐會，聯誼的性質多，外界不需多做政治聯想。



據瞭解，這場宴會是由82歲的台中地方領袖、前藍委蔡鈴蘭作東，主要是趁著父親節宴請前後任的藍委們、縣市首長，且以中南部為主。