父親節前回家了　胡姓釣客感謝大陸台辦海警

滯留大陸五月餘的金門縣胡姓釣客（左一），在藍委陳玉珍協助下今天返回金門。（照:陳玉珍辦公室提供） 中評社金門8月7日電／具有軍職，滯留大陸4月餘的金門縣胡姓釣客，在中國國民黨籍“立法委員”陳玉珍協助下7日返回金門，父母與女兒亦前往迎接，其妻則在家中備好火爐、豬腳麵線接風塵。他說，非常感謝國台辦、福建海警、福建省台辦的協助，現在最想做的事情就是回家跟家人好好吃頓飯，非常感謝各單位的協助。



陳玉珍則說，金廈兩地間應建立更緊密的聯繫，以人道關懷及同理心出發，讓類似突發事件都能圓滿解決。



胡姓釣客一行人在今天上午11時30分順利返回金門，他說，非常感謝福建海警、福建省台辦與國台辦的協助，“我在那邊過得很好，在父親節前一天回來非常開心”，他說，海警非常好，還送女兒小書包，“很感謝他們這麼貼心”，臨走前也替他做健康檢查，並指著身上整套衣服表示都是海警送的。



胡姓釣客說，大陸提供他的伙食非常好，他胖了至少8公斤，至於現在最想做的事情？胡姓釣客說，現在只想跟家人好好吃頓飯，未來只要安全、人平安沒事還是會繼續釣魚，因為那是他的興趣，但目前沒有打算要回役繼續當兵，“會先休息、調養一陣子，適應一下再重新好好過生活”。



經過五個多月的焦心等待，金門胡姓釣客終於在廈門五通碼頭金門鄉親服務站與久違的父母親和8歲女兒相見，並在藍委陳玉珍的陪同下，搭乘11點鐘的船班返回家鄉金門。陳玉珍表示，這段期間由於大家的努力，持續堆積彼此的善意和理解，才能走到今天，事情能圓滿落幕，親人得以重聚。她非常感謝大陸方面國台辦、福建省台辦的積極協助。



陳玉珍也以國民黨金門縣黨部主任委員身分，致贈給福建省台辦感謝狀乙幀，感謝大家的支持與協助，對金門鄉親的救援，同時期盼未來兩岸𢉼續交流，和平發展，邁向榮景。