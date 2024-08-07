防衛預算飆新高　羅智強：更需穩定兩岸關係

藍委羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月7日電（記者 張嘉文）台灣明年度防衛總體預算為新台幣6470億元再創新高。對此，中國國民黨“立委”羅智強向中評社表示，“國防”絕對是“國安”的重要後盾與支柱，但並不是唯一，提升軍隊戰力，是不分黨派的共識，但兩岸關係的穩定，“賴政府”絕對需要展現更積極的態度。



羅智強提到，前“國防部長”邱國正就曾直言，一旦兩岸爆發戰爭，就算勝也會是慘勝。邱的警言，放到現在仍對“賴政府”有相當的價值。



台灣2025年度“中央政府”總預算已經完成編列，其中防衛總體預算包括基金與特別預算，合計達到6470億元，再創新高。2024年度為6068億元，2023年度則為5863億元。



羅智強今天接受中評社訪問時表示，“國防”絕對是“國家安全”的重要後盾與支柱，但並不是唯一，包括經濟政策、能源政策、糧食政策、社會韌性，以及國際與兩岸關係的經營，其實都是“國家安全”的一環。



羅智強說，因此要全面守護台灣、捍衛“中華民國”，就必須要做全方面的準備，從“國防”、外交、經濟、內政到兩岸，無一不可偏廢。



賴清德曾在就職時提到兩岸關係要以對話取代對抗，羅智強認為，可以先從重啟兩岸觀光、陸生來台開始，“賴政府”先釋出善意，但目前看來，仍處於單方面的宣示語言而已。因此，提升“國軍”戰力，是不分黨派的共識，但兩岸關係的穩定，“賴政府”絕對需要展現更積極的態度才行。