“憲法”法庭言詞辯論　綠委提5點反擊藍白

民進黨立法院黨團7日上午召開“不信公義喚不回 不容憲法盡成灰”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月7日電（記者 鄭羿菲）“憲法”法庭昨天針對“國會”改革法案進行言詞辯論，藍綠白駁火。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤7日提出5點反擊藍白錯誤論點，並抨擊藍白在“憲法”法庭依舊在搞政治，持續用政治話術帶風向、騙小草。



民進黨“立委”鍾佳濱說，藍白現在是脆弱的多數，論政黨票，民進黨還勝過國民黨。在野黨肆無忌憚掌握“國會”脆弱多數的蠻橫作為，到目前都未稍加收斂。2000年陳水扁執政時期，朝小野大就多次修法引起爭議，最終引發“憲法”訴訟，包括2001年“行政院長”備詢、2004年文件調閱權、2006年獨立機關人事同意權等，中國國民黨又再度無視20年來的大法官會議解釋，維護“憲政”是接下來持續不懈的戰鬥。



民進黨“立法院”黨團7日上午召開“不信公義喚不回 不容“憲法’盡成灰”記者會，黨團幹事長吳思瑤、“立委”鍾佳濱出席。



吳思瑤在記者會上直接列出5點主張反擊，一、民進黨團非反對“國會”改革，而是真正提出“國會”改革法案的黨團，但可惜被“立法院”丟包、閹割，無法併案審查。二、民進黨不是反對“總統”來“國情報告”，只是多數在野黨不能用修法凌駕“憲法”。三、民進黨團支持人事同意權應更嚴謹與優化但不能夠用違反法定時間、不合宜的程序規範凌駕其他“憲政”機關的權力。四、民進黨非反對“國會”調查權，但須合憲、不侵犯其他“憲政”機關權力，更不會傷及民眾權益。五、民進黨不支持官員備詢時說謊，但反質詢的定義是什麼，連藍白都沒有提出清楚定義。



吳思瑤說，藍白在“憲法”精神檢視下，經不起挑戰，“違憲”之處都無所遁形，對於未來“釋憲”結果，無論結果如何，民進黨團都尊重“憲法”法庭最終裁判。