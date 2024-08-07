藍軍台中餐會挺盧選黨魁？王金平：看她意願

王金平與台中市長盧秀燕一同出席台中林酒店午宴。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月7日電（記者 方敬為）中國國民黨籍前“立法院長”王金平、台中市長盧秀燕今天受邀在台中林酒店午宴，並有許多藍營前、現任“立委”、中南部縣市長列席，外界解讀為盧秀燕不排除爭取參選黨主席的“挺盧大會”。王金平對此表示，今天來主要是慶祝父親節，這是例行性的餐敘，不必多想，至於盧秀燕是否為好的黨主席人選？他則說，只要盧願意，就是好人選。



王金平上個月在高雄路竹老家席開16桌，宴請盧秀燕，7日中午兩人又將在台中合體午宴，餐宴由國民黨籍前“立委”、“總統府”前“國策顧問”蔡鈴蘭作東，許多藍營前、現任“立委”、中南部縣市長為座上賓。包括“立法院副院長”江啟臣、“立委”蘇清泉、張嘉郡、馬文君，前“立委”黃昭順、潘維剛、嘉義市長黃敏惠、前彰化縣長卓伯源、前新竹縣長邱鏡淳等人。



據瞭解，餐宴是以慶祝父親節為名義，但由於地點選在台中，加上王金平上個月才與盧秀燕會面，格外引人聯想。



王金平受訪表示，今天就是來慶祝父親節，“立法院”的老朋友每年父親節都會舉辦聚會，是定期性質，今年由台中的蔡鈴蘭委員主辦，大家不必多想。



媒體問，傳聞為盧秀燕為選主席來爭取支持？王金平說，完全沒有任何關連，盧秀燕本來就常參與聚會。至於是否認為盧秀燕是好的黨主席人選？他說，只要盧願意，就會是好人選，個人也希望盧秀燕在各方面繼續成長，這是當然的。



媒體問，盧秀燕若爭取選黨主席，對未來發展是好是壞？王金平說，這還要再評估，看看選黨主席是不是真正有幫助2028大選，現在還言之尚早。另對於盧秀燕是否為黨內2028大選的第一順位？王金平則說，還看不出來，未來還有很多各方面條件有待呈現。