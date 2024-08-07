亞洲區塊鏈峰會台北登場　與會者來自60國

電競專家分享討論。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月7日電（記者 張穎齊）2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS）6至8日在台北市南港展覽館2館舉行，吸引超過60個國家、1萬5000名與會者到來，專注於人工智慧、區塊鏈的討論。峰會今天持續有論壇與演講活動，也吸引不少民眾前來看展。



ABS匯集來自人工智慧、區塊鏈及Web3產業的領導者、專家、全球創新人士及政府官員參與。分為演講廳及展覽場2部分。



此次重量級演講者有以太坊共同創辦人Vitalik、印度神童阿南德（Abhigya Anand）、好萊塢明星、戀夏500日男主角喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon–Levitt）、前“數位發展部部長”唐鳳、TON基金會主席Steve Yun、Solana基金會主席Lily Liu、Memeland創辦人Ray Chan、Gitcoin共同創辦人、Acer創辦人施振榮、Telegram鏈遊龍頭Catizen執行長等。



最受矚目的阿南德昨日以〈顛覆性創新的週期：占星週期如何影響全球轉型〉為題進行分享，他昨日接受台媒聯訪時，被問及台積電、美國大選、台海戰爭等議題，他說台積電2025年會遇到挑戰，接下來2年狀況不太好；美國大選感覺共和黨有機會；自己並非預言家，不能很準確說，但南海倒是會有麻煩發生，2025至2028是轉折點，2028至2032年全球局勢較危險。



中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、台北市長蔣萬安、前“立委”費鴻泰今日上午則是出席幾名台灣AI代表辦理的演講場次。



4樓的展覽現場有多家攤位，有Web3遊戲展區，由GEDA Esports主辦展示，而在電競舞台上，也有現場比賽及遊戲行業領袖的討論。參與者將有機會探索超過50款遊戲，包括由Matr1x Fire主辦的世界級錦標賽。各家攤位也請來Show Girl互動、推銷產品。