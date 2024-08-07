】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 】 
亞洲區塊鏈峰會台北登場　與會者來自60國
http://www.CRNTT.com   2024-08-07 15:12:56


電競專家分享討論。（中評社　張穎齊攝）
　　中評社台北8月7日電（記者　張穎齊）2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS）6至8日在台北市南港展覽館2館舉行，吸引超過60個國家、1萬5000名與會者到來，專注於人工智慧、區塊鏈的討論。峰會今天持續有論壇與演講活動，也吸引不少民眾前來看展。

　　ABS匯集來自人工智慧、區塊鏈及Web3產業的領導者、專家、全球創新人士及政府官員參與。分為演講廳及展覽場2部分。

　　此次重量級演講者有以太坊共同創辦人Vitalik、印度神童阿南德（Abhigya　Anand）、好萊塢明星、戀夏500日男主角喬瑟夫高登李維（Joseph　Gordon–Levitt）、前“數位發展部部長”唐鳳、TON基金會主席Steve　Yun、Solana基金會主席Lily　Liu、Memeland創辦人Ray　Chan、Gitcoin共同創辦人、Acer創辦人施振榮、Telegram鏈遊龍頭Catizen執行長等。

　　最受矚目的阿南德昨日以〈顛覆性創新的週期：占星週期如何影響全球轉型〉為題進行分享，他昨日接受台媒聯訪時，被問及台積電、美國大選、台海戰爭等議題，他說台積電2025年會遇到挑戰，接下來2年狀況不太好；美國大選感覺共和黨有機會；自己並非預言家，不能很準確說，但南海倒是會有麻煩發生，2025至2028是轉折點，2028至2032年全球局勢較危險。

　　中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、台北市長蔣萬安、前“立委”費鴻泰今日上午則是出席幾名台灣AI代表辦理的演講場次。

　　4樓的展覽現場有多家攤位，有Web3遊戲展區，由GEDA　Esports主辦展示，而在電競舞台上，也有現場比賽及遊戲行業領袖的討論。參與者將有機會探索超過50款遊戲，包括由Matr1x　Fire主辦的世界級錦標賽。各家攤位也請來Show　Girl互動、推銷產品。 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：