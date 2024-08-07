餐會為參選黨主席暖身？盧秀燕只說謝謝

為慶祝父親節，藍營地方人士舉辦午宴。王金平、盧秀燕、江啟臣及黃敏惠等人出席。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月7日電(記者 方敬為）中國國民黨籍前“立法院長”王金平、台中市長盧秀燕今天中午在台中林酒店與藍營縣市長、多位“立委”、前“立委”餐敘，引發聯想，盧秀燕壓軸抵達，向媒體表示，“立法院”每年父親節都會由女性委員作東餐敘，慶祝父親節，這是老傳統，沒有什麼特別的地方。媒體追問，是否在替參選黨主席鋪路？盧秀燕聽聞馬上說“謝謝”，並直接走入會場。



王金平上個月在高雄路竹老家席開16桌，宴請盧秀燕，7日中午兩人又在台中合體午宴，餐宴由國民黨籍前“立委”、“總統府”前“國策顧問”蔡鈴蘭作東，許多藍營前、現任“立委”、中南部縣市長為座上賓。包括“立法院副院長”江啟臣、“立委”蘇清泉、張嘉郡、馬文君，前“立委”黃昭順、潘維剛、嘉義市長黃敏惠、前彰化縣長卓伯源、前新竹縣長邱鏡淳等人。



午宴中午開始，包括王金平在內賓客都入座，盧秀燕直到中午12點30分才壓軸抵達，她向媒體表示，“立法院”多年來都個老傳統，就是會由一些資深女性委員，每年利用父親節的前後，邀請王金平院長以及“立法院”的老同事、老朋友大家一起聚餐，已經舉辦很多年了，今年由蔡玲蘭委員在台中主辦，她也是受邀參加，同時祝福王金平院長父親節快樂。



盧秀燕強調，這是定期性質的聚會，她每年有時間就會參加，那一方面祝福男性委員們父親節快樂，一方面與老同事、老長官、老朋友敘敘舊，已行之有年了，沒有什麼特別的地方。對於媒體追問是否參選黨主席以及鋪墊2028大選相關議題，一律不回應。