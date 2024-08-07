非核家園神主牌動搖？環團呼籲賴清德別放棄

民間氣候監督小組召開“88氣候變遷行動請爸爸加油”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月7日電（記者 俞敦平）針對賴清德明日將首次主持“國家氣候變遷對策委員會”。環團成立的“民間氣候監督小組”，於7日召開“88氣候變遷行動請爸爸加油”記者會，公民團體對議題的聚焦方向表示憂慮，擔心在面對AI產業浪潮時，會忽略過去非核家園的神主牌與能源轉型及2050淨零排放等目標，因此建言並呼籲政府制定更友善的因應政策。



民進黨長期以來將“非核家園”視為其重要的政策基石，並以此作為吸引選民支持的關鍵理念。然而，隨著賴清德上任後，情勢似乎發生了變化。“賴政府”成立的氣候變遷委員會和“內閣”成員中，有多位重要人士，包括和碩聯合科技董事長童子賢和“經濟部長”郭智輝，都曾公開表態支持核能。因此也引發原本立場偏綠的環團們的憂心。因此，環團們成立了“民間氣候監督小組”，並於7日召開“88氣候變遷行動請爸爸加油”記者會，對“國家氣候變遷對策委員會”提出建言。



記者會中，團體成員表示，8月8日的委員會中有許多成員已經是父親或祖父，他們希望這些委員能以實際行動為下一代思考更友善的氣候因應政策。並呼籲賴清德和氣候變遷小組的委員們，不要讓下一代失望，強調核電爭議不應分散對更重要問題的關注，如能源浪費和工業用電價格偏低等。



環團代表們建議，台灣應制定規範，監督AI與半導體產業用電大戶履行企業社會責任，並提升公民能源轉型及氣候變遷意識。並呼籲，政府應將協和燃油電廠除役後的廠址轉型為再生能源＋儲能示範園區，以展示減碳決心。



環團代表也提到，氣候變遷委員會首次會議恰逢八八風災15周年，應關注災害風險高、排放責任少的地區，並提出因應對策。並強調，氣候變遷需要跨領域的綜合解決方案，政府應強化公務人員氣候變遷專業職能，並鼓勵全民參與，形成全民共識。