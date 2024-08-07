學者促NCC委員被提名人回應抖音國際版問題

“全民提問NCC委員 問卷啟動記者會”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月7日電（記者 鄭羿菲）通訊傳播委員會（NCC）4位委員任期已屆滿，目前僅剩3名委員運作。“中華傳播管理學會”、台灣21世紀基金會7日邀集台灣傳播學者，提出6大面向的問卷，要求“行政院”提名、待“立法院”同意的4名NCC委員被提名人回應，包括組織改革、廣電媒體監理、串流影音服務監理、電信與網路詐騙、言論自由與平台責任、其他重要議題。



“中華傳播管理學會”、台灣21世紀基金會7日上午召開“全民提問NCC委員 問卷啟動記者會”記者會，中國國民黨籍“立委”葛如鈞，台灣民眾黨籍“立委”張啓楷，前NCC委員何吉森，21世紀副執行長、元智大學資訊管理系教授周韻采、中山大學政治經濟學系特聘教授、民眾黨前“立委”張其祿，台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚等人出席。



其中，要求NCC委員被提名人回應的議題包括，針對美國國會壓倒性票數要求TikTok（抖音國際版）的中國大陸母公司“字節跳動”須限期出脫TikTok股權，否則將禁止透過美國網路服務存取使用TikTok。對美國此一作法，台灣應借鏡美國立刻採取管制措施？還是公部門禁用TikTok即可？或TikTok禁令實無必要？



前“行政院長”陳建仁卸任前不到1個月的時間，提名翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等4人成為NCC委員，現任委員翁柏宗為續任，並擔任主委職務，至今“立法院”仍未處理人事同意案。“立法院”在上個會期間修法通過《“國家”通訊傳播會組織法》刪除延任條文，但“行政院”則趁法律生效期間，指派NCC副主委翁柏宗延任並代理主委職務，引起藍白不滿抨擊。民進黨團近期則頻頻呼籲“立法院”應召開臨時會處理人事同意案，但藍白至今興致缺缺。

